La crisis de los cribados copa el debate y logra poner de acuerdo a la oposición en el Parlamento andaluz

Ni Palestina, ni la inmigración, ni la vivienda, ni siquiera la posible fecha de las elecciones en un hipotético adelanto electoral. Ya no se habla de eso. El debate parlamentario ha dado un giro de ciento ochenta grados en la última semana. Se ha ... dado la vuelta como un calcetín. Ahora solo se habla de sanidad. Aunque el orden del día del pleno incluyera algunos temas de enjundia como la aprobación de la futura ley de vivienda el caso de los errores en el cribado del cáncer de mama ha sido casi el mono tema que además da munición a la oposición que ha pedido sin éxito un pleno monotemático sobre el tema.

El asunto, en el que el gobierno de Juanma Moreno se afana ahora con un plan de choque, ha provocado también una situación nueva: toda la oposición en la misma trinchera, coincidiendo en pedir una comisión de investigación sobre el tema y hasta un pleno monotemático. Y el gobierno solo en la otra y teniendo que salir de la delicada situación.

Era de esperar ya que los errores del cribado han servido de munición a la oposición que ahora tiene una pista de patinaje para su mensaje. Si antes las críticas se centraban en la gestión pero, sobre todo, en la supuesta privatización de la sanidad (algo que las cifras del SAS desmienten) ahora los errores le dan aire y ponen en difícil situación al equipo de Juanma Moreno.

PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que llevaban tiempo con discursos que apenas coincidían en la cámara regional, han ido de la mano en su petición de comisión de investigación en el Parlamento andaluz. María Márquez (PSOE), José Ignacio García (Adelante Andalucía) e Inma Nieto (Por Andalucía) acudieron juntos al registro del Parlamento y se hicieron la foto solicitando esa comisión que quieren hacer extensiva también a otros programas: los del cáncer de colon y de cérvix además del de mama.

Se trata de una petición que se justifica en que se hace «imprescindible» que se ofrezca «una explicación veraz» sobre lo ocurrido y que determine el «alcance numérico» de las mujeres afectadas por lo ocurrido.

La iniciativa habla de una «creciente indignación social» tras lo ocurrido. Un asunto que sirvió a la portavoz del PSOE, María Márquez, para situar el «origen» de la crisis sanitaria en la mala gestión de la Junta de las listas de espera, que no paran de aumentar con la externalización. Márquez habló por la mañana en el Parlamento. Por la tarde se fue a la concentración con la asociación Amama mientras en el Parlamento, la diputada Verónica Pérez sacaba a relucir el tema en medio de su intervención sobre la vivienda aunque no tocara hablar del tema. «Deberíamos estar hablando del mayor escándalo sanitario de nuestra tierra», dijo la diputada del PSOE. «Hoy tenía que estar aquí la consejera de Salud», afirmaba el diputado José Aurelio Aguilar.

Vox, por la vía penal

Un asunto que también ha servido para otro logro: que toda la oposición coincida. Y es que en el otro extremo del arco parlamentario, desde Vox también quieren lo mismo: que el asunto se investigue en el Parlamento andaluz con una comisión sobre la gestión de los distintos gobiernos al frente de la Junta de Andalucía en el cribado del cáncer de mama y las listas de espera diagnósticas.

Vox vuelve a coincidir con la izquierda en su solicitud e incluso va más allá ya que, según su portavoz, Manuel Gavira, están estudiando la posibilidad de presentar las denuncias o las querellas pertinentes. «Lo que ha sucedido en Andalucía es muy grave», denunciaba.

Sin embargo, se trata de una comisión de investigación sin posibilidades de prosperar ya que necesita la mayoría para ello. Y el grupo mayoritario, el PP, dejó clara su postura. Según el portavoz, Toni Martín, el origen del problema es «el protocolo Montero» en referencia al modelo de cuando la socialista era consejera de Salud de la Junta y creen que habrá que analizar «con detenimiento y respeto» la solicitud de esa comisión. Para ellos ahora es el momento de «reconocer el problema, pedir perdón, de auditar pormenorizadamente lo sucedido para establecer exactamente dónde ha estado el problema, de solucionarlo de forma inmediata y posteriormente de asumir responsabilidades».

Otra cosa será lo que ocurra en el pleno de este jueves, en el que está previsto que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se someta a las preguntas orales. La primera de ellas, registrada por el portavoz de Adelante, José Ignacio García, será relativa a los errores del cribado del cáncer de mama. Se espera que el jefe del ejecutivo andaluz anuncie alguna medida más de choque.