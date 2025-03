Catalina García, consejera de Salud: «Con el cribado de colon hemos evitado 15.000 posibles cánceres en Andalucía en 2022»

El 80% del gasto sanitario en España se dedica a atender a pacientes crónicos con cardiopatías, diabetes, cáncer, obstrucción pulmonar... La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, avanza en ABC que está preparando una reforma a fondo del sistema público sanitario para adaptarlo ... a esa demanda creciente. Su plan es novedoso. Apuesta por «monitorizar a los pacientes crónicos complejos» para facilitar que sean tratados en sus propios domicilios. Para ello se aprovechará la red de profesionales de la Consejería de Inclusión Social y sus sistemas de información de la dependencia.

«Ya lo hemos probado con los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que son monitorizados a través de sus móviles, que envían alertas a las enfermeras de Salud Responde cuando las constantes vitales se alteran. Hemos empezado con ellos, pero irán incorporándose enfermos con hipertensión, diabetes o cardiopatías», avanza Catalina García.

Para combatir el cáncer, prevé aumentar los cribados de determinados tumores, como el de mama, que se ha extendido hasta las mujeres de 47 años. Gracias a la prevención, «la mayoría de diagnósticos son precoces y se reducen los fallecidos», señala. Ahora el 70% de las mujeres conservan la mama y antes sólo el 20%. En el cáncer de colon «vamos a hacer campañas para que se hagan esa prueba sencilla e indolora porque les puede salvar la vida. En 2022 se detectaron 15.000 pólipos, es decir, se evitaron 15.000 posibles cánceres», explica. Se va a incorporar el cribado de cáncer del cuello uterino y están evaluando hacer lo mismo con los de próstata, vejiga o pulmón.

-Once personas se quitan la vida cada día en España. Dos de ellos son andaluces. Tras la pandemia de Covid se han disparado las tentativas de suicidio entre los adolescentes y jóvenes y faltan profesionales para tratarlos. ¿Qué medidas han adoptado para ponerle freno?

-La pandemia agudizó los suicidios pero antes ya existía un aumento. Cuando nosotros llegamos al Gobierno [en enero de 2019], las plantas de agudos de salud mental eran de otro siglo y las unidades de salud comunitaria estaban escondidas en los lugares más recónditos. No existía un sistema de atención en el domicilio para los problemas de salud mental grave. Todo eso lo hemos ido corrigiendo: se han reformado las plantas de agudos, las citadas unidades se han introducido dentro de los centros de salud para quitar estigmas. Cualquier persona puede tener un problema de salud mental y debemos normalizar esa enfermedad. Tenemos ya constituidos más de 70 equipos de tratamiento intensivo comunitario para hacer un seguimiento de los enfermos con salud mental grave en sus propios domicilios: psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales.

-Cada vez hay más niños con cuadros de ansiedad y depresión. ¿Cómo se está atajando este problema?

-Estamos introduciendo la figura del psicológico clínico dentro de la Atención Primaria para que pueda ayudar al diagnóstico precoz por parte de los médicos de familia. Lo más importante es dar una atención a niños y adolescentes en los colegios. Se ha formado a la enfermera referente escolar y se va a formar también a los docentes para que entre todos seamos capaces de detectar de manera precoz cualquier desestabilización emocional de un niño. El 70% de los problemas de salud mental se produce alrededor de 14 años. El objetivo fundamental es ser capaces de detectar los síntomas y procurar que equipos especializados atiendan a esos niños sin ninguna espera. Además, vamos a activar un código suicida en la historia del paciente para que cuando vaya a cualquier consulta médica alerte al profesional de que ha tenido tentativas y se ponga en marcha un protocolo. El papel de los medios de comunicación es fundamental. La sociedad tiene que ser consciente de que los problemas de salud mental diagnosticados a tiempo tienen solución. Queremos trabajar también con las asociaciones de padres y madres.

-La Consejería de Salud está elaborando un protocolo de escolarización de los niños con enfermedades complejas que se pondrá en marcha el próximo curso. ¿En qué va a consistir?

-Es el marco legal de trabajo conjunto entre profesores y enfermeras referentes escolares. Hemos hecho una evaluación clínica de cada niño con una enfermedad compleja grave y nos hemos comprometido a que a partir de septiembre cada niño tenga asignado ese recurso.

-A partir de otoño se empezará a inmunizar a los niños andaluces del virus respiratorio sincitial. ¿Van a introducirse nuevas enfermedades en el calendario vacunal?

-Vamos introduciendo vacunas teniendo en cuenta el coste y el beneficio, de acuerdo con la evidencia científica. En este caso se ha demostrado que puede evitar la enfermedad grave y el ingreso del niño en el hospital o la UCI. Ya introducimos la vacuna de la gripe en niños. También incorporamos la vacuna del meningococo en adultos y niños y la del herpes zóster.

-Andalucía, como otras comunidades, están recurriendo a médicos extracomunitarios, pero el proceso burocrático para homologar sus títulos sigue siendo complejo y largo.

-El sistema es muy garantista e impide la agilidad. Cuando el extracomunitario solicita la convalidación, se debe hablar con el Ministerio de Sanidad y la universidad de su país, lo que provoca que el proceso se alargue unos dos años. Puesto que los plazos no se han acortado, a los médicos que entren en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) les damos una formación básica en Atención Primaria y Urgencias. Ahora mismo hay 256 médicos extracomunitarios, pero al año de media hay contratados unos 700.

-¿Cómo va a beneficiar a los usuarios la integración en el SAS de los 6.500 profesionales que ahora trabajan en agencias sanitarias empresariales?

La extinción de las agencias empresariales que gestionaban hospitales comarcales va a ser beneficiosa para las personas a las que atienden. Al adherirlos a un hospital mayor se cubren déficit de profesionales, de modo que servicios que no tenían, como un endocrino, por ejemplo, ahora los tendrán. Se aumenta la cartera de prestaciones. En cuanto a los 6.500 profesionales que dependían de estas agencias, se ha publicado la orden para pasar de ser personal laboral a estatutario para aquellos que lo soliciten. El plazo finaliza el próximo 31 de diciembre y es voluntario. El que no quiera se quedará como laboral con su mochila, el convenio colectivo que tuviese, seguirá haciendo su trabajo en el mismo sitio y no tendrá desplazamiento. Siempre dijimos que este proceso no podrá suponer un perjuicio para ellos.

Al final de este año estará equipado el hospital comarcal de Lepe, levantado hace siete años

-Siete años después de levantarse el hospital comarcal de Lepe, el Gobierno central está construyendo la carretera para acceder a este centro. ¿Estará equipado por la Junta de Andalucía y en funcionamiento cuando esa vía esté terminada?

-Podía haber estado antes, porque el anterior consejero de Salud, Jesús Aguirre, ofreció al Gobierno central hacer los accesos. No quiso. Nosotros hemos finalizado la obra del hospital y ya estamos comprando el equipamiento. A final de este año estará todo instalado porque el dinero ya estaba previsto en el presupuesto de la Junta.