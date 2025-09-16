Las costas de Málaga, Almería y Granada acaparan la mitad de las nuevas farmacias de Andalucía

En Andalucía hay en la actualidad 3.872 oficinas de farmacia y pronto se quedará muy cerca de las 4.000. Porque el concurso público de nuevas boticas, que se encuentra en su fase final, sumará 122 a las ya existentes, de tal manera ... que la comunidad autónoma se consolidará como la que tiene más establecimientos de este tipo en toda España.

Se trata del primer concurso de este tipo que convoca la Administración autonómica en catorce años, y el segundo de su naturaleza, pues el método para cubrir estas plazas era diferente hasta 2011: ahora, es la Junta de Andalucía la que propone los lugares en los que es preciso que haya una oficina y son los boticarios los que optan a hacerse titulares de las sucursales de dispensación a través de una procedimiento abierto.

Antes, la mecánica era justamente la contraria: eran los farmacéuticos los que le proponían a Salud la instalación de una botica en un determinado lugar para que la Consejería decidiera si les concedía la licencia para operar.

La Junta ha publicado ya el listado de las 122 nuevas farmacias que han obtenido la licencia de un modo provisional, y el momento actual del proceso se resume en la comprobación de los baremos. Porque la relación de adjudicatarios iniciales se elabora de acuerdo a los méritos que cada uno de los aspirantes acredita por su cuenta, de tal manera que es ahora Salud la que tiene que cotejar esos datos, confirmarlos. Ha habido más de mil aspirantes para las 122 sucursales.

La previsión de la Administración autonómica era concluir con esta fase antes de que acabe septiembre, aunque se posible que se demore algunas semanas más.

El siguiente paso será la adjudicación efectiva de los despachos, que podría cerrarse en el primer semestre de 2026, o en el segundo a mucho tardar.

Por provincias

Este primer concurso en catorce años se explica por la necesidad de dotar de servicios farmacéuticos a las zonas que más crecen en población. Así, las áreas costeras de Málaga (50), Granada (29) y Almería (17) suman 87 de las 122 nuevas boticas. Sevilla concentrará 23, mientras que Huelva tendrá seis más, Cádiz cinco y Jaén una. La única provincia de Andalucía que no verá crecer su parque de farmacias es Córdoba.

«El objetivo del concurso es ampliar la cobertura farmacéutica en Andalucía» Ernesto Cervilla Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos

Ernesto Cervilla es el vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF), y confía en que las listas definitivas de los agraciados con las nuevas oficinas «estén publicadas antes de que acabe septiembre».

«El objetivo del concurso es ampliar la cobertura farmacéutica en Andalucía» y garantizar el acceso a estos establecimientos en las zonas «en las que la población crece más», añade Cervilla, que es titular de un despacho.