Salud, en la etapa de María Jesús Montero, agradeció a la asociación Amama su ayuda para el protocolo del cribado de cáncer de mama bajo sospecha

El «protocolo de la vergüenza», como lo denomina el PSOE, que ha dado pie a retrasos injustificados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la detección precoz del cáncer de mama en mujeres, fue elaborado en 2011, cuando era consejera de Salud de la Junta ... de Andalucía la actual líder del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Para confeccionar este documento, que actualizaba los dos sistemas anteriores (de 2002 y 2005), Salud se contó con la colaboración de la Asociación de mujeres andaluzas afectadas por cáncer de mama (Amama), que ahora estudia denunciar en la vía penal al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) por las demoras que ha afectado a «muchísimas mujeres».

En el apartado de agradecimientos, Salud dedicaba una mención expresa a Amama por su colaboración en la elaboración de un protocolo que, a diferencia de los anteriores documentos, eliminaba la recomendación de informar a las pacientes desde el primer momento, aplazando esa comunicación hasta el «informe de alta» y evitando hacer constar las lesiones benignas.

Este documento, que es el que continúa en vigor, elimina la recomendación de informar a las pacientes en un tiempo establecido y recoge en la página 59 que la paciente recibirá el «informe de alta». Así lo refleja la tabla 'Subproceso 1: Desde el hallazgo sospechoso en prueba de imagen o existencia de síntomas hasta Valoración por Comité UFPM'.

El 'informe de alta' sólo puede emitirse después de la segunda prueba. Antes de esa prueba, la única comunicación que recibía la paciente era la fecha de la cita para realizarla, señala el documento.