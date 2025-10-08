Suscríbete a
Salud, en la etapa de María Jesús Montero, agradeció a la asociación Amama su ayuda para el protocolo del cribado de cáncer de mama bajo sospecha

El protocolo eliminaba la obligación de informar a las pacientes dudosas tras la realización de la primera mamografía

María Jesús Montero elude la autocrítica por los fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama aprobado en su etapa: «No soy consejera hace 13 años»

Reunión de representantes del Grupo Parlamentario Socialista con la asociación Amama de mujeres con cáncer de mama, el pasado 1 de octubre
Reunión de representantes del Grupo Parlamentario Socialista con la asociación Amama de mujeres con cáncer de mama, el pasado 1 de octubre ep
El «protocolo de la vergüenza», como lo denomina el PSOE, que ha dado pie a retrasos injustificados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la detección precoz del cáncer de mama en mujeres, fue elaborado en 2011, cuando era consejera de Salud de la Junta ... de Andalucía la actual líder del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Para confeccionar este documento, que actualizaba los dos sistemas anteriores (de 2002 y 2005), Salud se contó con la colaboración de la Asociación de mujeres andaluzas afectadas por cáncer de mama (Amama), que ahora estudia denunciar en la vía penal al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) por las demoras que ha afectado a «muchísimas mujeres».

