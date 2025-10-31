Suscríbete a
Una Virgen del Rocío presidirá la nueva capilla de 'su' hospital sevillano

La imagen se expone desde este viernes en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes hasta su entronización la próxima semana en la nueva capilla del centro sanitario, remodelada gracias a una iniciativa del Colegio de Médicos y la Hermandad Matriz

Imagen de la Virgen del Rocío que será entronizada en la capilla del hospital sevillano
Imagen de la Virgen del Rocío que será entronizada en la capilla del hospital sevillano Juanma

J.J.B.

Sevilla

La sala de exposiciones del Círculo Mercantil en la calle Sierpes acoge desde este viernes la exposición 'Rocío luz de vida' en la que se muestra la imagen de la Virgen del Rocío que presidirá la remodelada capilla del Hospital Universitario Virgen ... del Rocío y que ha tallado el escultor onubense Manuel Caliani. Se trata de una donación del Colegio de Médicos de Sevilla en colaboración con la Hermandad Matriz de Almonte. La imagen de la Blanca Paloma estará situada sobre un basamento en madera de cedro, tallado por el taller de arte sacro Caballero de Sevilla que aloja en su interior un sagrario en plata tallado por el joyero cordobés Miguel Ángel Cerezo. En la exposición se podrán contemplar además 18 obras del pintor sevillano José Luis Castrillo para las vidrieras de la capilla.

