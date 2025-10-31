Una Virgen del Rocío presidirá la nueva capilla de 'su' hospital sevillano

La sala de exposiciones del Círculo Mercantil en la calle Sierpes acoge desde este viernes la exposición 'Rocío luz de vida' en la que se muestra la imagen de la Virgen del Rocío que presidirá la remodelada capilla del Hospital Universitario Virgen ... del Rocío y que ha tallado el escultor onubense Manuel Caliani. Se trata de una donación del Colegio de Médicos de Sevilla en colaboración con la Hermandad Matriz de Almonte. La imagen de la Blanca Paloma estará situada sobre un basamento en madera de cedro, tallado por el taller de arte sacro Caballero de Sevilla que aloja en su interior un sagrario en plata tallado por el joyero cordobés Miguel Ángel Cerezo. En la exposición se podrán contemplar además 18 obras del pintor sevillano José Luis Castrillo para las vidrieras de la capilla.

Todo ello se enmarca en un proyecto de mejora de la capilla del hospital sevillano que lleva por nombre el de la patrona de Almonte, una iniciativa del Colegio de Médicos que se hará realidad la próxima semana. Por tal motivo se ha organizado un programa de actos con el apoyo de la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte y el propio hospital y el madrinazgo de las hermandades rocieras filiales de la capital.

Concierto, misa y traslado del Simpecado

Los actos fueron, presentados el jueves por el presidente de la Matriz, Santiago Padilla, en Sevilla tendrán como prólogo un concierto el miércoles 5 de noviembre y una eucaristía al día siguiente que presidirá el arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, en la parroquia del Corpus Christi a las 18:00 horas, tras la cual se trasladará al recinto hospitalario el Simpecado de la Hermandad Matriz, acompañado de las filiales sevillanas. Posteriormente, el fin de semana, tendrá lugar una vigilia de grupos jóvenes rocieros.

El concierto del miércoles se celebrará en la Iglesia del Divino Salvador a las 21:00 horas y contará con la actuación, entre varios artistas y compositores rocieros, de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida por el maestro Francisco Javier Gutiérrez, que estrenará la partitura 'Rocío Luz de Vida', del compositor Juan Antonio Pérez. Previamente, Miguel Ángel García ofrecerá un preludio al órgano de la Colegial. El concierto se plantea como un homenaje a los médicos y sanitarios fallecidos por el Covid 19.