La Matriz de Almonte lleva su simpecado al hospital Virgen del Rocío de Sevilla para la bendición de la nueva capilla

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ya cuenta con una nueva capilla remozada y bendecida dedicada a la Blanca Paloma. En la tarde de este viernes, el simpecado de la hermandad Matriz de Almonte se ha trasladado en jubilosa procesión desde la parroquia ... sevillana del Corpus Christi hasta el centro sanitario dentro del programa de actos conmemorativos confeccionado para la ocasión.

Previamente, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, ofició una misa de acción de gracias por la bendición del espacio religioso del hospital en la mencionada parroquia del Corpus Christi, localizada en la avenida de la Palmera. La eucaristía estuvo presidida por el simpecado de Almonte y contó con la participación de todas las hermandades filiales de la capital hispalense, así como de la de Tablada.

Al término de la misma, una comitiva de rocieros acompañó al simpecado en procesión hasta el cercano hospital Virgen del Rocío. El traslado contó con el acompañamiento musical de la banda municipal de Carrión de los Céspedes y se celebró con la alegría y fervor que caracteriza a los actos rocieros de esta índole sin importar el lugar ni la fecha, porque el Rocío es todo el año.

Como colofón a la tarde, a su llegada al centro sanitario, se entró en la nueva capilla para proceder a la bendición de la misma, donde se vivieron los momentos más emocionantes de la jornada. Estuvo presente, además del arzobispo y del presidente de la Matriz, Santiago Padilla, el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Las obras de la capilla han sido sufragadas por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, y en adelante acogerán a todo aquel que necesite unos minutos de oración en el hospital.

La capilla está presidida por una talla de la Blanca Paloma realizada por el escultor onubense Manuel Caliani. La imagen se encuentra situada sobre un basamento en madera de cedro real tallado por el taller sevillano de los Hermanos Caballero que aloja en su interior un sagrario en plata realizado por el joyero cordobés Miguel Ángel Cerezo.

Puertas abiertas en la capilla

Durante este sábado 8 y domingo 9 de noviembre, la nueva capilla del hospital Virgen del Rocío tendrá jornadas de puertas abiertas. La Matriz pretende con ellas «propiciar un espacio de encuentro y oración», para lo cual se han establecido turnos de guardia y oración de las juventudes de las hermandades, exposición del Santísimo Sacramento y rezos del santo rosario dirigidos por el delegado de Pastoral de la Salud, Manuel Sánchez Heredia.