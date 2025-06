Santiago Padilla: «El que quiera ver a la Virgen del Rocío tendrá que venir a la marisma»

La Hermandad Matriz de Almonte parte este miércoles a la aldea para marcar el inicio de la romería de 2025, tras un año intenso que incluyó la peregrinación a Roma con motivo del año jubilar, una circunstancia que va a marcar las celebraciones religiosas y que genera la expectativa de una segunda visita papal al Rocío.

Un Rocío en Año Jubilar, ¿va a ser un Rocío diferente?

Lo es por ser el Santuario del Rocío uno de los templos en los que se puede ganar el Jubileo. Creo que para muchos rocieros este Rocío puede y debe ser la ocasión para obtener esa gracia, que inevitablemente nos recuerda a la figura del Papa Francisco, que fue el que lo convocó. La novedad más significativa va a ser el cambio de ubicación de la misa de pontifical, que la vamos a hacer en el frente de las marismas, recordando la misa que se hizo en 1992 para la clausura de los congresos Mariano y Mariológico que se celebraron en Huelva con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América. Esto, inevitablemente, me obliga a recordar la ausencia este año de Juan Mairena, el canónigo onubense fallecido hace pocas fechas que fue el gran hacedor de aquel hito y uno de los sacerdotes de la Diócesis de Huelva que más atención ha prestado al Rocío. Yo creo que pocas veces Huelva ha celebrado un acontecimiento de la repercusión que tuvo aquel y que fue prólogo de la venida del Santo Padre en junio de 1993.

Aquella fue una visita histórica. ¿Espera que se repita con León XIV?

En la misa vamos a entregar una estampa recordatoria del inicio del pontificado. Él conoce Huelva y sembraremos para que ojalá durante su pontificado venga al Rocío. Es evidente que la visita de San Juan Pablo II marcó un hito en la historia del Rocío y el crecimiento de la devoción rociera. Creo que aquel acontecimiento hizo que una parte importante de la jerarquía eclesiástica empezara a ver a la piedad popular no como un problema, sino como una oportunidad. En esa senda ha trabajado el Papa Francisco. Hemos vivido hace escasas fechas un acontecimiento en Roma que hubiera sido impensable en otros momentos de la historia de la Iglesia, que reconoce en las hermandades un instrumento en el momento actual, válido y útil, para llevar a cabo su misión en el mundo. Y esto, que es un reconocimiento, es al mismo tiempo también una responsabilidad añadida que tenemos las hermandades de ser fieles a lo que tenemos que ser y de centrar nuestro trabajo en nuestra misión fundamental y de intentar ser esos instrumentos al servicio de la Iglesia.

«A las hermandades nos va a tocar asumir funciones y misiones para llenar esos espacios que los propios ministros de la Iglesia tienen cada vez más dificultades para cubrir»

Cuando estamos viendo que hay un retroceso importante no solo de las prácticas religiosas en general, sino de los ministros que desarrollan la labor pastoral, probablemente nos va a tocar asumir funciones y misiones para llenar esos espacios que los propios ministros de la Iglesia tienen cada vez más dificultades para cubrir, en un mundo cada vez más indiferente a los temas religiosos, un mundo mestizo en el que bueno, pues cada vez hay más gente de otras culturas y de otras religiones.

¿También ha sido un año especial para la matriz en Roma?

De hecho el Simpecado verde de la Matriz de Almonte sigue en Roma, y estará durante todo el Jubileo en la Iglesia Nacional Española de Santiago, en la Capilla de la Anunciación, como un testigo del significado del Rocío para todos los peregrinos a Roma. En la misma capilla está el retrato de Santa Ángela, en el año en el que la Congregación está celebrando el 150 aniversario. La casa de las hermanas en Roma, ha acogió el Simpecado durante una semana La providencia nos habla a través de estas cosas. La Virgen del Rocío y Santa Ángela es una alianza imbatible.

Vivimos una época de grandes traslados de imágenes. A la Matriz se le pidió que la Virgen participara en la Magna de Huelva, pero rehusaron la invitación. ¿No está en las previsiones de la Matriz traslados de este tipo?

Los que ahora mismo tenemos esta responsabilidad, tenemos claro que no. El Rocío no ganaría, y la Virgen tampoco. Las procesiones hay que vivirlas en el Rocío, al pie de Doñana, donde la Virgen lleva siete siglos en los que no ha necesitado movimientos de otro tipo para crecer hasta donde ha llegado. Que no se entienda mal, el que quiera disfrutar de una procesión de la Virgen del Rocío, tendrá que venir a las marismas.

¿Se ha asentado ese nuevo modelo de hermandades rocieras filiales, agregadas y de culto?

Hay 127 filiales, 22 agregadas, 17 hermandades de culto. De momento esta nueva denominación es un cambio de paradigma. Hasta ahora el objetivo era ser filial y en la propia denominación se hablaba de filiales y no filiales. Ahora, esta nueva organización nos permite más flexibilidad. Hay un problema claramente detectado la romería, tenemos limitaciones de tiempo y de espacio. Con unas normas más flexibles como esta, estamos en condiciones de poder seguir creciendo en márgenes que ahora no nos permite el Rocío. El nuevo modelo se estrenó en el Rosario Jubilar de abril, en el que todas las hermandades han podido participar con su Simpecado. En la romería de este año, por primera vez, las agregadas van a poder traer su Simpecado a los lugares donde residan en la aldea esos días sin hacer el camino. Además tendrán la oportunidad de despedirse de la Virgen el lunes o el martes en función de cuando fije la vuelta cada hermandad. Todo esto viene a satisfacer una aspiración legítima y quita un poco de presión a la Hermandad Matriz y también a las propias interesadas. De momento en un año no ha habido peticiones de nuevas filiales, más bien alguna agregada nos ha pedido ser hermandad de culto porque no cumplía los requisitos de agregada. Saber eso también está bien para el futuro sin cortar nosotros el crecimiento.

¿La nueva ubicación del Pontifical va a plantear otros cambios en la organización de la romería?

En principio no. Se ha invitado también a las 25 hermandades que tienen imágenes coronadas en las diócesis de Huelva. Se invitó en su momento al Secretario de Estado del Vaticano, pero lógicamente, con todo lo que ha sobrevenido, esa posibilidad no se ha confirmado. La nueva estructura no afectará a las presentaciones pero en parte será retirada para la procesión.

Santiago padilla, presidente de la Hermandad Matriz, durante la entrevista J. M. Serrano Nuevo paso por la Plaza de Doñana «El nuevo recorrido de la procesión, con 120 metros más, multiplica por cinco el espacio para verla» La otra gran novedad es el cambio de itinerario de la Virgen que atravesará este año la plaza de Doñana. Padilla espera que dé mayor fluidez a la procesión y recuerda que todas las prueba hay que hacerlas en vivo. El cambio lo propuso un grupo de hermanos para poner fin a los forcejeos que se daban en la esquina de la calle Camarista al gira a la izquierda. Se trata de ampliar unos 120 metros lineales, los que separan el patio de los Carros de Huelva, de la hermandad de Sevilla. Tras varias reuniones, se apoyó redistribuir los Simpecado en la Plaza Doñana para mejorar la procesión de la Virgen. «Eso es lo importante. El problema es que hasta ahora en la calle Almonte, se concentraban unos 60 simpecados, que viene a ser la mitad de la procesión de la Virgen. Con esta medida. los mismos Simpecado estarían situados en un espacio que duplica el anterior, Permite también multiplicar por cinco los espacios para que la gente pueda contemplar la procesión de la Virgen, para que todas las comitiva que acompañan a los simpecados, pueda verlo y para que esto simpecados tengan más fácil el regreso. Todo esto, de entrada, parece que mejora las condiciones de seguridad, que es un elemento que hoy se tiene en cuenta para cualquier concentración humana. Vamos a probar. Creo que la procesión, que es el momento cumbre de la romería, no está en condiciones de desaprovechar ninguna oportunidad de mejora», comenta el presidente de la matriz. Para la procesión se han hecho pequeñas mejoras técnicas en las andas, aligerado el peso de la peana y alargando mínimamente los bancos.

¿Habrá novedades también en el Santuario?

Hemos terminado estos días las pinturas de las dos capillas laterales del presbiterio. En la del Patronazgo, que es la que está a la derecha, el tema central que ya se hizo a principios del año 2000 y se ha rematado con una media luna encima del lienzo. La otra capilla, de Alfonso X el Sabio, estaba más atrasada, y Juan Manuel Núñez la ha pintado con motivos de flora y fauna de Doñana. Con este gesto, ponemos de relieve también el significado que tiene el marco ambiental en donde se sitúa el Santuario y le da carácter a la celebración de la romería y de las peregrinaciones a lo largo del año.

¿Qué le diría a todas aquellas personas que dudan todavía de que los rocieros aman Doñana?

El nivel de conciencia sobre el valor de Doñana de nuestra hermandad y las filiales es altísimo, entre otras cosas porque es algo que se viene insistiendo desde hace muchísimos años. Cuando no se hablaba del tema medioambiental ya en las hermandades del Rocío se trabajaba este tema, porque tenemos el privilegio y la responsabilidad de que atravesamos un espacio de un gran valor ecológico. Esa conciencia después se traslada también al día a día de las propias hermandades en sus pueblos, en sus ciudades, y también a la esfera personal de los peregrinos, que toman iniciativas para que esa comitiva que atraviesa Doñana impacte del menor modo posible en la naturaleza.

¿Será un Rocío de junio, caluroso, y con una legislación nueva sobre manejo de animales?

Y de riesgo de incendios. Hay muchísimo pasto en el campo, todas las precauciones que se tomen son pocas. Las hermandades han tomado estos años mucha conciencia por la sequía, y este año no podemos bajar la guardia, tenemos que ser, si cabe, más celosos que en años anteriores en los que no llovió.

Hablamos el año pasado, de esa legislación de bienestar animal y de su preocupación por la cada vez mayor dificultad que entraña mantener las costumbres y uso populares del camino del Rocío. Se anunciaron por la Junta de Andalucía medidas para salvaguardar esas costumbres, esa forma de ir al Rocío. ¿Se ha avanzado algo?

A mí no me consta que se haya avanzado, pero es verdad que tampoco hemos detectado nada más allá de toda la inseguridad que generó el arranque de esa legislación. Tampoco las hermandades nos han hecho llegar de manera expresa preocupaciones al respecto. Yo creo que la legislación tiene que ayudarnos a cuidar de los animales, obviamente, pero que ello no signifique que tengamos que renunciar a algo que forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. Bueno, habrá que ver este año qué efecto tiene la aplicación de la norma y a partir de ahí actuar.

Este también es un año cargado de efemérides. Desde los 375 años de la estampa de Pilas o, el Centenario de Carrión, a los 25 años de la fundación de la Hermandad de Bruselas...

Sí, Carrión hará la presentación con Triana. En cuanto a Bruselas, yo creo que es uno de los milagros del Rocío. Bruselas manifiesta mejor que ningún otro ejemplo la internacionalización del Rocío.

El Rocío crece ¿cree que deben mejorar los servicios en la aldea, como el arreglo de los viales?

Bueno, este es un tema que lógicamente es competencia del Ayuntamiento de Almonte, aunque evidentemente nos preocupa a nosotros. Se está acometiendo la obra del centro de coordinación y con respecto a los viales se ha cerrado una concesión municipal a una empresa para que trabaje en el mantenimiento. El mal estado de las calles afectaba ya a la procesión por los desniveles. Yo he visto ya alguna intervención al respecto y la música de lo que vemos, suena bien.

¿Qué proyectos a largo plazo tiene la Matriz?

Después del verano actualizaremos las reglas. Vamos a seguir con las mejoras en la casa de El Rocío y en el salón de actos de la de Almonte. También vamos a restaurar la imagen de San José que tenemos en el Santuario. La devoción a San José es una devoción muy unida a la de la Virgen del Rocío. La idea es que eso también se materialice en las reglas y hacer un altar en el Santuario con esta imagen. Tenemos que volver a Roma al final del jubileo... y para agosto de 2026, la venida de la Virgen.