Salidas de las hermandades del Rocío de Sevilla 2025, en directo: cortes de tráfico y última hora de Triana, El Cerro, Macarena y El Salvador

Sevilla pone rumbo a El Rocío. La ciudad vive este miércoles una jornada maratoniana en la que cuatro hermandades filiales iniciarán su peregrinación para celebrar la Romería del Rocío 2025 en la aldea almonteña. Si ayer hacía lo propio la Hermandad Castrense de Tablada, hoy es el turno de los romeros de Triana, Sevilla, El Cerro del Águila y Macarena. Y aún queda la salida de Sevilla Sur, que tendrá lugar mañana.

Aquí podrás seguir en directo la última hora de la salida de las hermandades del Rocío de Sevilla.

