Pilas y Carrión comienzan su camino del Rocío más especial marcado por el peso de la historia

El jueves del Rocío todo se siente muy próximo y los nervios se disparan. Con la hermandad Matriz ya en la aldea y a poco más de veinticuatro horas de que comiencen las presentaciones ante el santuario de la Virgen del Rocío, las filiales que quedan por salir son en su mayoría cercanas a la marisma y de una solera considerable. Es el caso de Pilas y Carrión, que ocupan el puesto 2 y 12, respectivamente, en la nómina de las hermandades filiales. Ambas se han puesto en camino a primera hora de la mañana de este 5 de junio, pero no de la misma forma que en cualquier otra romería. A la ilusión habitual por echarse a las arenas después de todo un año esperado se ha sumado que ambas localidades del borde occidental del Aljarafe se encuentran de celebración en 2025 por importantes efemérides de sus hermandades.

Desde las siete de la mañana pisaban las engalanadas calles de su pueblo los primeros romeros pileños con su emblemático simpecado de color verde esmeralda. Precisamente la antigua estampa de la Virgen del Rocío que reproduce el mismo es la que cumple este año 375 primaveras, motivo por el cual Pilas está de enhorabuena. Pese a que el origen de la hermandad es anterior, 1650 es la fecha que figura en el simpecado y la que se toma como referencia de esta corporación que se acerca a los cuatro siglos queriendo a la Blanca Paloma. Esta circunstancia ha generado una imagen novedosa respecto a la habitual, puesto que llegarán al Rocío con una réplica de su antigua carreta de madera en lugar de con la suya de plata. Dicha réplica se estrenó en el año 2000 con motivo del 350 aniversario, y se ha optado por recuperarla en esta nueva efeméride mientras se restaura la carreta actual, que volverá a bendecirse y a lucir en todo su esplendor cuando Pilas realice su peregrinación extraordinaria en octubre hasta El Rocío con el simpecado en la carreta como parte de los fastos de este año de celebración.

La comitiva llegaba a las ocho a la ermita de la Virgen de Belén. Los romeros se presentaron ante su patrona subiendo con el simpecado los escalones que los separaban de la puerta del templo. Fue entonces cuando hablaron la guitarra y el corazón de los romeros, que aseguraban cantando que «con una estampa grabada, Pilas sigue caminando». El emotivo momento culminó con un aplauso de los presentes que, acto seguido, se encaminaron hacia el Ayuntamiento.

Galería. La consejera Patricia del Pozo con la hermandad de Pilas Víctor Rodríguez

Allí fueron recibidos por la Corporación Municipal, pero también por la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. Vestida con una bata rociera, la consejera hizo entrega al simpecado de un broche y un centro de flores. Después, vara en mano, se incorporó a la comitiva de la hermandad para participar unos minutos más tarde en la misa de romeros. Mientras un cohete rompía el silencio en el cielo de los pileños caían pétalos de buganvilla sobre la blanca carreta desde el balcón del Ayuntamiento. El tamborilero aprovechó aquellos instantes para tomar algo de agua tras un largo rato sin parar de tocar.

La carreta de madera se encontraba a tan sólo unos pasos de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, a cuyas puertas estaba prevista la celebración de la misa de romeros a las ocho y media. Pasaban unos minutos de esa hora cuando, después de recibir los ramos de flores de las hermandades que radican en el templo, el simpecado, que llevaba consigo la rosa de pasión de los donantes de órganos, quedaba frente a la puerta del mismo y comenzaba a cantar el coro.

La Catedral de Sevilla recibirá a Pilas

La eucaristía estuvo oficiada por el director espiritual de la hermandad, que dedicó sus intenciones al camino de Pilas en sus 375 años y al Jubileo de la Esperanza que celebra este año la Iglesia universal. Cuando acabó, los peregrinos de esta localidad rociera hasta la médula pusieron rumbo a las arenas, llevando un trocito del corazón de aquellos que este año tienen que quedarse en casa en la vara del simpecado, que llevaba prendidas medio centenar de medallas de hermanos que este año harán el camino más duro, el de la resignación y los recuerdos.

El presidente de la hermandad de Pilas, Antonio Romero, señaló a este periódico antes de abandonar por unos días su localidad que «es un año muy importante para el pileño» y que espera «que volvamos de la romería cargaditos de fe y esperanza, que es de lo que se trata, no sólo de juerga y diversión». La Virgen del Rocío ya aguarda su llegada en su santuario, donde los recibirá diez minutos después de las doce del mediodía del sábado. Por si fuera poco, en menos de un año, el 2 de mayo de 2026, Pilas culminará sus cultos y actos extraordinarios celebrando una misa con su simpecado en la Catedral de Sevilla, para lo cual saldrá previamente de la iglesia colegial del Divino Salvador. Así lo confirmaba el presidente a ABC, que afronta con ilusión a pesar del duro trabajo que requiere este año que quedará escrito con letras de oro en la dilatada historia de los romeros pileños.

Centenario en Carrión

A pocos kilómetros de allí también estaban de celebración. Carrión de los Céspedes despedía a su hermandad en las primeras horas de la mañana del jueves, tras una misa de romeros que se celebró en la parroquia de San Martín presidida por el obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia. Las sonrisas de los peregrinos carrioneros estaban especialmente cargadas de orgullo en la salida de este año. No todos los días se cumple un siglo de historia, y ellos, herederos de aquellos pioneros que instauraron la devoción por la Reina de las Marismas en Carrión hace cien años, lo saben bien. Así lo acredita el gran monumento erigido en la plaza de Sn Martín, junto a la iglesia, bendecido el pasado mes de octubre.

Galería. El simpecado de Carrión de los Céspedes comenzando su camino Víctor Rodríguez

Cada uno de los charrés y carriolas del extenso rosario de vehículos que partía del municipio cruzando las vías de tren poco después de las nueve de la mañana llevaba escrito el lema '1925-2025'. Queda constancia así de la destacada efeméride que este año hará más bonita si cabe la romería, cada momento vivido, cada abrazo y cada lágrima frente a la Virgen del Rocío, consuelo de tantos carrioneros a lo largo de todo este tiempo. La primera vez que se postren ante la imagen será el sábado, pero no como de costumbre, sino en compañía de su hermandad madrina, la de Triana, uno de los hitos que vivirá la filial carrionera en la romería de este año después de que el pasado 16 de marzo recorrieran de forma extraordinaria las calles de su pueblo, muchas de ellas por las que no pasan habitualmente, con el simpecado entronizado en la carreta con motivo del centenario fundacional.

Sin dar grandes rodeos puso la hermandad rumbo al Rocío, adentrándose en un camino que los llevaría al sesteo previsto en el término municipal de Hinojos. Los primeros compases por las arenas fueron de gran hondura, con muchos peregrinos que, en silencio, no se despegaban del simpecado rojo carrionero, madres con bebés que se estrenaban en el camino dormidos en sus brazos y los emotivos reencuentros familiares que cada año se producen el día de salida de las carretas. No quiso demorarse mucho la hermandad. Las ansias por encontrarse con la Virgen eran palpables. Cada vez queda menos para poder agarrarse a la reja, mirarla y no decirle nada. Bastará una mirada de los romeros de Carrión y Pilas, que llevan sobre sus espaldas el peso centenario de la tradición y el legado rociero, para que los sentimientos más profundos afloren y todo vuelva a cobrar sentido.