Suscríbete a
ABC Premium

'Rocío, luz de vida', el homenaje de la hermandad Matriz y la Municipal de Sevilla a los sanitarios fallecidos en la pandemia

Un amplio elenco de artistas invitados se unió a los músicos de la Banda Municipal para cantarle a la Virgen del Rocío en vísperas de la bendición de la nueva capilla del hospital que lleva su nombre

Una Virgen del Rocío presidirá la nueva capilla de 'su' hospital sevillano

Guía del Rocío 2025: estos son los cultos y las fechas clave de la romería

Un momento del concierto que la Banda Municipal de Sevilla dedicó a los sanitarios fallecidos en la pandemia
Un momento del concierto que la Banda Municipal de Sevilla dedicó a los sanitarios fallecidos en la pandemia Manuel olmedo
P. T.

P. T.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla bajo el título 'Rocío, luz de vida' ha servido este miércoles por la noche como homenaje a los médicos y sanitarios fallecidos por la pandemia del Covid-19 dentro de los actos organizados por la ... hermandad Matriz de Almonte con motivo de la bendición de la capilla dedicada a la Virgen del Rocío en el hospital hispalense que lleva su nombre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app