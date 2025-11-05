'Rocío, luz de vida', el homenaje de la hermandad Matriz y la Municipal de Sevilla a los sanitarios fallecidos en la pandemia

Un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla bajo el título 'Rocío, luz de vida' ha servido este miércoles por la noche como homenaje a los médicos y sanitarios fallecidos por la pandemia del Covid-19 dentro de los actos organizados por la ... hermandad Matriz de Almonte con motivo de la bendición de la capilla dedicada a la Virgen del Rocío en el hospital hispalense que lleva su nombre.

La Municipal, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan, ejecutó a partir de las nueve de la noche un amplio programa en el que destacó el estreno absoluto de la partitura 'Rocío, luz de vida', obra del compositor andaluz Juan Antonio Pérez. También hubo un preludio al órgano de la iglesia colegial a cargo de Miguel Ángel García.

El acto, que estuvo presentado por el periodista y colaborador de ABC José Manuel Peña, contó con la participación de un amplio elenco de invitados, como Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla, que hizo de conductor a través de sus narraciones; y las reconocidas voces de Ana de Caro; Cantores de Híspalis; Gustavo Pedrero; Joana Jiménez; Luis Santana; Manuel Berraquero; y Raúl y Tino Cabello.

Durante el concierto se interpretaron temas tan populares como la salve de los Romeros de la Puebla o el himno del centenario de la coronación canónica. Además, todos los artistas se unieron en uno de los momentos más emotivos de la noche para cantar la célebre Salve del Olé.

Procesión hasta el hospital

Los actos y cultos culminarán este viernes 7 de noviembre a las seis de la tarde con la misa de acción de gracias oficiada en la parroquia del Corpus Christi por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses y presidida en el altar por el simpecado de Almonte. Contará con la participación de las hermandades filiales sevillanas.

Tras la eucaristía, el simpecado irá en procesión y acompañado musicalmente por la banda municipal de Carrión de los Céspedes hasta la capilla del hospital Virgen del Rocío, que será bendecida por el arzobispo. Las obras de la capilla, que tendrá dos jornadas de puertas abiertas durante el sábado y el domingo, han sido sufragadas por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Estará presidida por una talla de la Blanca Paloma realizada por el escultor onubense Manuel Caliani.