La hermandad del Rocío de La Puebla retira el cartel que Fernando Aguado acusó de plagio

La hermandad del Rocío de La Puebla del Río ha zanjado la polémica generada en torno a su cartel de este año tan sólo horas después de que Fernando Aguado lamentara públicamente a través de sus redes sociales el plagio del que él realizó para la hermandad del Rocío de Huelva en 2018.

Tal y como confirma el artista sevillano a este periódico, la hermandad filial cigarrera ha decidido no editar el cartel presentado esta semana, obra de Fidela Cabello, hermana de la corporación, Se puede ver a simple vista como ambas están protagonizadas por un romero vestido de corto al que no se le ve la cara con una idéntica postura y gesto de devoción.

Aguado había comentado en internet que la fuente de inspiración de la autora del cartel cigarrero no podía ser otra que su propio cartel, ya que «no existe una foto así al ser un autorretrato mío donde no se me ve el rostro; esta imagen fue creada expresamente para ese cartel», calificándolo como «una falta de respeto hacia mi obra y una flagrante y absoluta falta de creatividad».

Una vez resuelto el conflicto, el artista ha señalado que la propia hermandad no era conocedora de su obra y que rápidamente ha tomado la decisión de no editar el cartel, realizado «sin ninguna mala fe» por una hermana y pintora aficionada.