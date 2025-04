Fernando Aguado denuncia que la hermandad del Rocío de La Puebla del Río ha plagiado un cartel suyo para Huelva

La cartelería religiosa vive uno de sus momentos de mayor efervescencia con multitud de obras encargadas por las hermandades para anunciar sus cultos, procesiones y romerías. Sin embargo, este elevado volumen de presentaciones es un arma de doble filo, ya que pone en peligro la originalidad de las pinturas.

Así ha ocurrido con el cartel de la hermandad del Rocío de La Puebla del Río de este año, realizado por la hermana de la corporación cigarrera Fidela Cabello. La obra guarda evidentes similitudes con la que pintó Fernando Aguado para la hermandad de Huelva en el año 2018. Ambas están protagonizadas por un romero vestido de corto sin que se le vea la cara en un idéntico gesto de devoción.

El artista sevillano ha denunciado a través de sus redes sociales la copia de este trabajo: «No entiendo esta falta de creatividad y de respeto hacia mi obra y a la hermandad onubense. No todo vale», se ha quejado, con numerosos comentarios respaldándolo y enviándole apoyo.

Cartel de Fernando Aguado para la hermandad de Huelva en 2018 ABC

Aguado, además, ha señalado que la fuente de inspiración de la autora del cartel cigarrero no puede ser otra que su propio cartel, ya que «no existe una foto así al ser un autorretrato mío donde no se me ve el rostro; esta imagen fue creada expresamente para ese cartel». El artista denuncia que se trata de «una falta de respeto hacia mi obra y una flagrante y absoluta falta de creatividad».