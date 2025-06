Así es la casa de Vicky Martín Berrocal en el Rocío: dos comedores, un patio y una estatua de su padre

Para Vicky Martín Berrocal no hay lugar como su casa en El Rocío. Situada en plena aldea, esta vivienda no es solo un sitio para descansar o pasar unos días durante la romería: es un auténtico refugio familiar, lleno de historia, costumbres y vivencias compartidas a lo largo de los años. Y aunque no abre sus puertas al público, lo que se ve de ella por redes sociales deja a las claras que se trata de una vivienda con alma.

Una casa con alma andaluza

Desde fuera ya impone por su arquitectura típica de la zona: fachada blanca, arcos de medio punto y mucha presencia vegetal. Se trata de un caserón de estilo típico rociero, formado por dos viviendas conectadas a través de un gran patio interior. Tiene dos plantas en cada ala y mucho espacio para compartir con familia y amigos. En la planta baja se encuentran las zonas comunes: amplios salones, salas de estar, una gran cocina y dos comedores principales, perfectos para las grandes reuniones tan propias del Rocío. En la planta superior están los dormitorios, todos llenos de luz y con ese encanto rústico tan característico.

El patio: corazón de la casa y homenaje al padre de Vicky

Uno de los rincones más especiales es, sin duda, el patio central. Es un espacio amplio, decorado con flores, arcos cubiertos de buganvillas y varias zonas de estar con mesas camilla y sillas de madera. Pero lo que realmente llama la atención es la estatua de bronce a tamaño real que preside el centro del patio. Es un homenaje al padre de Vicky, quien fue el dueño original de la casa y quien mantuvo intacta su esencia a lo largo de los años. Esta figura no solo es un tributo, sino también una forma de tenerlo siempre presente.

Patio de la casa @vickymartinberrocal

Detalles con historia

La casa respira historia en cada rincón. Las paredes están llenas de fotografías familiares, recuerdos de sus padres, hermanos y de los muchos momentos vividos durante las romerías. Hay imágenes de la Virgen del Rocío, rosarios, candelabros e imágenes religiosas que le dan a la cas un toque muy especial, mezclando fe, tradición y sentimiento.

En cuanto a la decoración, todo sigue una línea muy coherente con la arquitectura de la zona: paredes encaladas, suelos de baldosas clásicas en verde y blanco, vigas de madera a la vista y muchos detalles en tonos rojos, que aportan vitalidad. Las plantas y flores están por todas partes, dando un aire fresco y acogedor.

Estatua del padre de Vicky Martín Berrocal en su casa del Rocío @vickymartinberrocal

Y es que para Vicky Martín Berrocal, esta casa no es solo un sitio bonito donde pasar unos días. Es un lugar lleno de significado, donde conecta con sus raíces y donde la familia sigue estando muy presente. De hecho, como la propia diseñadora afirma por redes sociales, lleva unos años pasando un Rocío muy familiar, rodeada de los suyos. Y es que más allá de su belleza o de su valor arquitectónico, lo que hace especial a esta casa es lo que representa.