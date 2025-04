Rocío Díaz: «La falta de financiación condiciona nuestras inversiones en infraestructuras»

Desde su llegada a la Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio en abril de 2023, Rocío Díaz ha centrado parte de su discurso en la reivindicación de nuevas infraestructuras en Andalucía de competencia estatal. El viernes 11 de octubre tras meses de reclamaciones ... llevará su listado de reclamaciones al ministro Óscar Puente al que le tiende la mano para alcanzar acuerdos.

—¿Qué prioridades lleva a la mesa con el ministro Andalucía?

—Llevamos solicitando esa reunión a tres ministros desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta y como no puede ser de otra manera celebro tener un encuentro con el ministro para abordar las necesidades que tenemos de infraestructuras toda Andalucía. Son muchas las necesidades y la inversión, que llevaré provincializadas. Y me gustará conocer de primar mano qué proyectos tiene y cuáles va a sacar adelante en la comunidad. Tenemos que conocer a hoja de ruta del Gobierno de España en infraestructuras en Andalucía para poder hacer una planificación conjunta. Es necesario poder sentarnos en una mesa y poder abordar esta situación cara a cara. En reuniones posteriores quizá nos emplacemos a reuniones técnicas sobre proyectos concretos. Mi primera valoración es positiva. Es oportuna. Y mi obligación como consejera de Fomento es llevar al ministro todas las reclamaciones en materia de infraestructuras que tienen los andaluces, que es la comunidad más poblada y que tienen financiación.

—¿Hay margen para llegar a acuerdos como el de la integración ferroviaria de Granada o la línea 1 de Metro de Sevilla?

—Siempre al Gobierno andaluz nos van a encontrar sentados en una mesa para debatir y buscar soluciones conjuntas. Ese es el compromiso del presidente y el mío.

—El Parlamento aprobó pedir el traspaso de la red de Cercanías. ¿Se lo va pedir al ministro?

—Eso lo ha dicho el presidente en muchas ocasiones. El traspaso se tendría que dar si realmente existe una voluntad de invertir en Cercanías y en Media Distancia lo que no se ha invertido en muchos años. Estamos viendo los problemas que tenemos en Andalucía con el Cercanías, con la media distancia y con a alta velocidad pero hace falta inversión y una financiación acorde y adecuada. No se puede hablar de traspaso sin tener claro realmente cuál es la financiación. No sé si querrá abordar este tema el ministro Puente pero plantearé lo que simple planteamos: una financiación adecuada.

—¿Pero Andalucía lo va a situar como prioridad?

—La financiación es necesaria y también saber qué plan tiene el Gobierno de España. Sí sabemos lo que pasó con Rodalies, con el resto no tenemos noticias. Si el Gobierno de España tiene ese interés, tenemos que ver qué financiación es necesaria, no solamente para abordar la cesión sino para adecuar una infraestructura que no está en las mejores condiciones porque no se ha invertido lo necesario.

—¿En qué medida la infrafinanciación andaluza o la falta de recursos condiciona proyectos de infraestructuras que estaban en cartera de la Junta?

—La infrafinanciación que tenemos en Andalucía de 1.500 millones de euros al año por supuesto nos condiciona en nuestro día a día, porque estamos haciendo un esfuerzo mayor que el resto porque estamos en inferioridad. Y estamos con un modelo de país diseñado por Pedro Sánchez en el que Andalucía es perdedora. Un ejemplo. En mi Consejería con 1.500 millones de euros al año podríamos reparar el firme de todas las carreteras de la red autonómica. Los 10.500 kilómetros. Y podríamos iniciar la construcción de 11.500 viviendas nuevas en un año con el problema que tenemos de la vivienda. Con esos 1.500 millones iniciaremos 11.500 viviendas nuevas. Eso refleja la falta de financiación y el castigo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

—Dice el presidente que hay servicios públicos al límite, ¿también hay proyectos en riesgo?

—Con más financiación, podríamos abordar más proyectos de infraestructuras o iniciar proyectos en carreteras, licitar obras… Todo esto condiciona nuestro día a día. Porque el Gobierno de Pedro Sánchez no está teniendo un trato justo en Andalucía en materia de financiación. Estamos infrafinanciados.

—El proyecto clave son las líneas de Metro, ¿en qué punto le gustaría dejarlas al cierre de la legislatura?

—Hemos empezado esta legislatura con el objetivo principal de iniciar la ampliación de las tres líneas de Metro de Andalucía y poner en marcha los dos tranvías, el de Alcalá y el de Jaén. El objetivo se está cumpliendo. Estamos avanzando en la ampliación de los tres metros andaluces, está en marcha el tramo 1 del Metro de Málaga y el 2 del Metro de Málaga. Estamos con el tramo 1 de la línea 3 Norte de la línea 3 de Sevilla y el tramo 2 que pusimos la primera piedra. El tramo 3 queremos adjudicarlo en breve. Estamos avanzando en Sevilla. Y en Granada en la ampliación está en marcha el tramo 1 y el 2. Trabajamos con todos los contratos para poner en marcha los tranvías de Alcalá y Jaén. Esos eran objetivos de la legislatura. Lo que ocurre en Andalucía es inédito, estamos ampliando las tres líneas de Metro y estamos ejecutando obras. Es algo complejo pero estamos trabajando en ello. Tenemos en marcha más de 900 millones de euros y es una apuesta por las infraestructuras.