Los Reyes presidirán una fundación de la Corona y América impulsada por las grandes empresas en Andalucía

El presidente ejecutivo será Santiago Muñoz Machado, actual director de la RAE, y al patronato de honor se invitará al presidente de la Junta y a los alcaldes de las ocho capitales

Santiago Muñoz Machado saluda a los Reyes de España
Alberto García Reyes

Sevilla

Los Reyes de España han aceptado la presidencia de honor de una fundación impulsada por las grandes empresas andaluzas y por compañías nacionales e internacionales con gran presencia en la comunidad, una institución creada siguiendo la inspiración de las fundaciones Princesa de Asturias o ... Princesa de Girona. Esta nueva fundación andaluza, cuyo nombre girará en torno a 'Reino de España', tendrá como principal objetivo la vinculación española con América, canalizada históricamente a través de Andalucía, y por ello se invitará a formar parte de su patronato de honor al presidente de la Junta, en calidad de vicepresidente, y a los ocho alcaldes de las capitales andaluzas. El presidente ejecutivo será el actual director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y el resto del patronato estará compuesto por los empresarios que componen la fundación, que están repartidos por las ocho provincias y representan al pujante tejido empresarial que actualmente tiene Andalucía. También se sumarán importantes mecenas y empresarios americanos.

