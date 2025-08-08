La respuesta inesperada de un vigilante de obra a Juan y Medio: «Llamo a la Guardia Civil y me quito de en medio«»

En el programa 'La tarde, aquí y ahora', que emiten cada tarde en Canal Sur con Juan y Medio y Eva Ruíz al frente, se vivió hace poco una escena de las que no necesitan nada más que naturalidad para arrancar una una sonrisa a la gente. Miguel, uno de los invitados, recordó una anécdota de cuando trabajaba como guarda en una obra, y su forma de contarla, tan directa y graciosa, acabó generando no solo risas, sino también cierto debate en las redes.

Todo empezó cuando Juan y Medio le preguntó con curiosidad: «¿Tú estuviste de guarda en una obra. ¿Qué hacía un guarda ahí?». Miguel explicó que básicamente vigilaba camiones, maquinaria y el gasoil, que era lo primero que intentaban robar por las noches. Todo iba con normalidad hasta que el presentador le preguntó: «¿Y si ves que están robando, tú qué haces?». La respuesta de Miguel fue tan clara que descolocó al presentador, a su compañera y al público: «¿Qué hago? Pues llamo a la Guardia Civil y me quito del medio. Es que es lo mejor».

A partir de ahí, la gente en plató no pudo parar de reírse mientras Eva Ruíz repetía: «¡Es que es lo mejor!», y Juan y Medio, entre bromas, reconocía que, curiosamente, él también había trabajado de guarda y actuaba igual: «Yo primero me quitaba de en medio y después llamaba a la Guardia Civil». Miguel, por su parte, remataba con lógica aplastante: «¿Yo me voy a poner a llamar a la Guardia Civil para que vengan y me peguen?».

El vídeo del momento fue subido a TikTok por la cuenta oficial del programa, y entre los comentarios hubo quienes se rieron con la ocurrencia de Miguel y otros que se lo tomaron más en serio. Algunos opinaban que, siendo el vigilante de la obra, su papel era intervenir; otros, en cambio, defendían que lo correcto era hacer justo lo que hizo, avisar a las autoridades y no arriesgarse.

Y ahí está precisamente el punto que hizo que tanta gente conectara con él y le pareciera graciosa la anécdota: Miguel no se metía en líos innecesarios. No intentaba hacerse el valiente. Tenía claro que su función era avisar, y eso, dicho con su gracia natural y sin darle más vueltas, fue lo que hizo gracia.