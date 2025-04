Un respeto a la Historia

El pasado sábado hubo manifa sanitaria para protestar contra el desmantelamiento de la sanidad pública. Varios medios la calificaron de histórica: El País, Diario de Sevilla, El Correo de Andalucía… Llama la atención el calificativo de histórica, e invita a preguntarse: ¿Histórica exactamente ... por qué?

Con el voluntarismo habitual en estos casos, los convocantes hablaron de una marea humana de 100.000 manifestantes. 100.000, sí. Pobres... Los representantes del Gobierno central, cuya vicepresidenta iba al frente de la pancarta, estiraron la cosa hasta 20.000 a ver si eso colaba. Bueno, seguramente sí pasarían de la mitad; ciertamente había gente. Nada raro si consideramos que convocaban todos los sindicatos –UGT, CCOO y Csif, el sindicato de enfermería Satse y algunos otros– más la coordinadora Marea Blanca y todos los partidos de izquierda. Aunque no parece que al calificarla de «manifestación histórica» se refiriesen a un bluf al no lograr entre todos ellos, trayendo autobuses de toda Andalucía, apenas pasar de doce a quince mil manifestantes.

Es el sexto intento de sindicatos y partidos de la izquierda de generar una marea blanca contra el Gobierno de Juanma Moreno. No acaba de cuajar, a pesar de que la sanidad pública sufre problemas reales, tensión en la atención primaria y listas de espera. ¿Entonces por qué tanto fiasco? Probablemente porque es tan irreal como demagógico hablar de desmantelamiento de la sanidad pública, de privatización, cuando hay 15.000 sanitarios más que antes de llegar el PP o un presupuesto casi un 40% mayor, y se siguen inaugurando centros de salud… La izquierda, en lugar de denunciar los problemas reales, que los hay, vende bulos que ellos creen que dan más votos. Pero de momento no tienen éxito. En fin, no deja de ser significativo que al frente de esa manifestación estuviera María Jesús Montero, la consejera de sanidad que más recortes hizo en el cargo.

Manifestación histórica… ¡qué cosas! Numerosos pensadores e historiadores, en particular franceses, han puesto énfasis en cuestionar el abuso gratuito del término histórico por el periodismo tentado por la retórica espectacular. Hablar a diario de partidos de fútbol históricos que se olvidan en dos días, de debates parlamentarios históricos que nadie ve, de momentos históricos que nadie recuerda… sólo devalúa el valor de lo histórico. Por favor, un respeto a la Historia. Hay que reservar el calificativo para hechos con trascendencia real. Y elevar ahí la manifa del sábado –que no debe desdeñarse como toque de atención– es sólo una triste y muy reveladora mala broma.