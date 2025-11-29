Rescatados catorce inmigrantes a bordo de una patera en Cabo de Gata
Salvamento Marítimo localiza a 14 varones magrebíes a bordo de una embarcación
El Servicio de Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este sábado a catorce varones de origen magrebí que navegaban en una embarcación neumática en las aguas de Cabo de Gata (Almería), según ha confirmado la institución a Europa Press.
Al respecto, Salvamento ... ha detallado que sobre las 8,00 horas, el mercante Seven S ha avistado una patera a 22 millas de Cabo de Gata, por lo que ha informado al centro de Salvamento Marítimo de Almería de su posición para acudir a su rescate.
Tras este aviso, se ha movilizado hasta la ubicación la salvamar Spica, que ha avistado a la patera que permanecía escoltada por el buque Seven S hasta su llegada. Una vez realizada la maniobra de aproximación, la tripulación de la salvamar ha procedido al rescate de los catorce migrantes que iban a bordo sobre las 10,28 horas. Finalmente, sobre las 12,45 horas, los rescatados han llegado al puerto de Almería para desembarcar.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete