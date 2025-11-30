Suscríbete a
Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la mejor previa del encuentro

Repullo asegura que España necesita estabilidad para garantizar el futuro de Andalucía

El secretario general del PP-A, que ha encabezado la delegación andaluza en la manifestación en Madrid, proclama que España no puede seguir con un presidente «rodeado de casos de corrupción»

Moreno ve justificada la manifestación del PP ante un Gobierno "acorralado por la corrupción"

Antonio Repullo en la concentración en Madrid
Antonio Repullo en la concentración en Madrid ABC

S.A

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha encabezado este domingo la delegación andaluza que se ha desplazado hasta la capital madrileña para participar en la concentración cívica convocada por el Partido Popular, donde señaló que la presencia de miles de ... ciudadanos evidencia «la voluntad de una mayoría social que deseaun país centrado en la ejemplaridad, en la igualdad entre territorios y en la estabilidad».

