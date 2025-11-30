Repullo asegura que España necesita estabilidad para garantizar el futuro de Andalucía

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha encabezado este domingo la delegación andaluza que se ha desplazado hasta la capital madrileña para participar en la concentración cívica convocada por el Partido Popular, donde señaló que la presencia de miles de ... ciudadanos evidencia «la voluntad de una mayoría social que deseaun país centrado en la ejemplaridad, en la igualdad entre territorios y en la estabilidad».

Así, el PP de Andalucía se suma a miles de españoles en Madrid para exigir un cambio frente a la corrupción y al deterioro institucional del Gobierno de Sánchez y Montero

Según ha dicho Repullo el PP de Andalucía se suma a miles de españoles en Madrid para exigir un cambio frente a la corrupción y el deterioro institucional del Sanchismo, al que Repullo alude al afirmar que «España no puede seguir con un presidente rodeado de casos de corrupción»

Ha señalado que las familias, los jóvenes y los autónomos «no pueden seguir pagando el precio del desgobierno» mientras el país afronta incertidumbres y falta de respuestas.

Además el secretario general del PP-A reclama un Ejecutivo que priorice a las personas: «Queremos un Gobierno que piense más en la gente que en sus propios problemas judiciales, que hable de empleo, del campo andaluz, de autónomos y de oportunidades para nuestros jóvenes», ha dicho.

En este sentido ha recalcado que Andalucía «necesita un Gobierno de España que se responsabilice de las cuestiones que realmente son importantes para los andaluces, pero nos han enviado a Montero, la ministra que mantiene a los corruptos donde no debieron estar nunca y que no apuesta ni por la solidaridad ni por la igualdad, lo que castiga a los andaluces de manera muy importante»

Repullo ha expresado el cansancio de los andaluces «ante un Gobierno que no gobierna, ante un país que no funciona y ante un presidente que ataca a Andalucía» y que Andalucía «sufre» la falta de inversiones y presupuestos: «Estamos cansados de trenes parados, de que no se invierta porque María Jesús Montero es incapaz de aprobar unos presupuestos y de ser rehenes del independentismo mientras mantiene infrafinanciada a Andalucía«.

Transparencia

El dirigente popular reitera que el PP representa una alternativa preparada para ofrecer oportunidades, cohesión territorial y un proyecto de país basado en la transparencia y el futuro compartido.

También que el Partido Popular está listo para abrir «un tiempo político basado en la ejemplaridad, la igualdad entre territorios y la estabilidad» y subraya que «esto que ven es la democracia: ciudadanos libres movilizados a favor de la dignidad, de las instituciones, de la transparencia y del futuro de nuestro país y de Andalucía».

Finalmente Repullo ha destacado la energía cívica mostrada en la concentración y la voluntad común de apostar por la gestión útil, la responsabilidad y la regeneración institucional y que la movilización es «un grito de dignidad, de hartazgo y de responsabilidad democrática» en defensa de España y de Andalucía.