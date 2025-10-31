Suscríbete a
ABC Premium

Renfe mantiene interrumpida la circulación entre Lebrija y Sevilla por una incidencia en la catenaria

La conexión ferroviaria entre Sevilla y Huelva funciona con normalidad, mientras se mantiene un plan alternativo de transporte entre Sevilla y Cádiz

Renfe mantiene suspendidos los trenes entre Sevilla, Huelva y Cádiz por los efectos del temporal

Tren de cercanías en una estación de Sevilla en imagen de archivo
Tren de cercanías en una estación de Sevilla en imagen de archivo abc
Álvaro Gayán Queralt

Álvaro Gayán Queralt

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Renfe mantiene suspendida este viernes la circulación ferroviaria entre Lebrija y Sevilla debido a una incidencia en la catenaria provocada por los efectos del temporal. Esta situación afecta tanto a los servicios de Cercanías como a los trenes de Media y Larga Distancia ... que circulan por esta línea.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app