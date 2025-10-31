Renfe mantiene interrumpida la circulación entre Lebrija y Sevilla por una incidencia en la catenaria

Renfe mantiene suspendida este viernes la circulación ferroviaria entre Lebrija y Sevilla debido a una incidencia en la catenaria provocada por los efectos del temporal. Esta situación afecta tanto a los servicios de Cercanías como a los trenes de Media y Larga Distancia ... que circulan por esta línea.

En concreto, los trenes de la línea C1 de Cercanías de Sevilla no circulan entre ambas estaciones, mientras que la empresa ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte por carretera para los servicios de Media y Larga Distancia entre Sevilla y Cádiz.

Por otro lado, la circulación ferroviaria entre Sevilla y Huelva se desarrolla con normalidad, después de que en las últimas horas se restablecieran los servicios afectados por las intensas lluvias registradas el miércoles.

Renfe continúa trabajando en la reparación de la infraestructura y en la normalización progresiva de las líneas afectadas por el temporal, que obligó a suspender varios servicios y establecer desplazamientos por carretera en distintos puntos de Andalucía.