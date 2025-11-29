Suscríbete a
El registro de donantes de muestras para la investigación cumple diez años en Andalucía

Se trata de una pieza que se considera fundamental para la I+D+i y en la generación de conocimiento biomédico

La unidad de ensayos clínicos del Regional sitúa a Andalucía como "referente" en biomedicina

Una imagen de la celebración del anivesario
Una imagen de la celebración del anivesario ABC

El Registro de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica (Redmi) cumple diez años al servicio de la comunidad investigadora, siendo una «pieza fundamental» no sólo para el desarrollo de proyectos de I+D+i en salud, sino también para la incorporación y colaboración de la ciudadanía ... en la generación del conocimiento biomédico.

