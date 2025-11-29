El registro de donantes de muestras para la investigación cumple diez años en Andalucía

El Registro de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica (Redmi) cumple diez años al servicio de la comunidad investigadora, siendo una «pieza fundamental» no sólo para el desarrollo de proyectos de I+D+i en salud, sino también para la incorporación y colaboración de la ciudadanía ... en la generación del conocimiento biomédico.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, concretamente, esta iniciativa del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía y de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, cuenta ya con 4.122 inscritos; ciudadanos que quieren aportar su granito de arena a la investigación para que se pueda seguir avanzando en el conocimiento y el tratamiento de las enfermedades.

De esta forma, el Redmi ha conmemorado su primera década con un acto en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, en el que han participado profesionales sanitarios, investigadores, asociaciones de pacientes y autoridades.

La Junta ha precisado que este ha sido un homenaje a quienes altruistamente ponen sus muestras a disposición de la investigación, pero también a quienes la llevan a cabo, a los profesionales del SSPA que dedican su trabajo a estudiar diferentes patologías.

En concreto, y a lo largo de estos diez años, mediante este registro se ha provisto de 1.221 muestras a la comunidad investigadora. Se trata, fundamentalmente, de sangre, orina, derivados sanguíneos, ADN, ARN y saliva, procedentes de 409 donantes. Estas muestras se han utilizado en 31 proyectos de investigación de diversa índole como, por ejemplo, del campo de la diabetes, neoplasias, enfermedades autoinmunes o del aparato circulatorio, entre otras.

Bajo este contexto, este registro es una iniciativa «pionera» en España, ya que permite la donación específica de muestras biológicas en el formato y momento concreto que son demandadas. Cuando el Biobanco detecta la necesidad de una determinada muestra, acude al Registro y contrasta la información de los donantes registrados con los criterios de inclusión del proyecto de investigación para el que se solicitan las muestras y, una vez identificados, el Registro contacta con ellos, les explica el proyecto, se les invita a participar, y si aceptan, «se les comunica la estrategia para la recogida de la muestra».

Asimismo, la ausencia de muestras con características específicas solicitadas por los investigadores para investigación impide la realización de algunos proyectos de investigación en nuestra comunidad, motivo por el que el buen funcionamiento de la base de datos del Registro Andaluz de Donantes para Investigación Biomédica es «imprescindible para facilitar la viabilidad de proyectos que ayuden a avanzar en el conocimiento científico, diagnóstico de enfermedades, eficacia terapéutica y acceso a fármacos«.

En definitiva, el Registro es una herramienta que permite a los ciudadanos participar de manera directa en el desarrollo de la investigación biomédica mediante la donación altruista de muestras biológicas.