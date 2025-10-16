La Red contra la Pobreza alerta de que el 35% de los andaluces se encuentran en riesgo de exclusión social

La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Andalucía) ha presentado este jueves en Sevilla los datos del 'XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía. El análisis refleja una «leve mejoría general» de los datos, pero ... confirma que Andalucía sigue liderando las cifras nacionales de pobreza y exclusión, situándose en primera posición en cuatro de los cinco indicadores principales: Arope, Tasa de Riesgo de Pobreza, Pobreza Severa y Baja Intensidad de Empleo en el hogar.

Los datos que se expusieron en el año 2024 anunciaban que, alrededor de tres millones de personas en Andalucía estaban en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope), lo que equivale al 35,6% de la población, 1,9 puntos porcentuales menos que en 2023. A pesar de esta leve caída, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con la tasa Arope más alta del país, con una diferencia de casi diez puntos respecto a la media española (25,8%).

La Tasa de Pobreza Severa se mantiene en un 12,8%, «consolidando a la región como el porcentaje más alto del país». Este indicador, que representa a la proporción de personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes por unidad de consumo, permanece «estable» respecto al año anterior, a pesar de la ligera reducción de pobreza a nivel general. Tras años de aproximación entre hombres y mujeres, en 2024 se confirma un aumento de la brecha de género, alcanzando un 13,4% entre las mujeres frente al 12,1% de hombres, revelando que la pobreza más extrema afecta con más influencia sobre las mujeres.

La desigualdad de género se mantiene como un desafío primordial de cara a futuros informes en los próximos años, ya que la tasa Arope femenina alcanza el 37,3%, frente al 33,9% de la tasa masculina, consolidando la brecha más alta registrada desde el año 2014. La población infantil, por su parte, sigue siendo el grupo social más perjudicado, con un 44,9% de menores en riesgo de pobreza, aunque también se observa una ligera reducción de 2,2 puntos respecto al año anterior.

En términos de Tasa de Riesgo de Pobreza, Andalucía también encabeza las cifras nacionales del año pasado, con un 29,2%, lo que manifiesta que hay 2,5 millones de habitantes en suelo andaluz con ingresos por debajo del umbral de pobreza. De igual modo que ocurría con la tasa Arope, la pobreza infantil obtiene el 40,5%, al mismo tiempo que la tasa de pobreza de hombres vuelve a estar por debajo del de las mujeres (27,9% frente al alarmante 30,5%)