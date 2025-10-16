Suscríbete a
La Red contra la Pobreza alerta de que el 35% de los andaluces se encuentran en riesgo de exclusión social

Pobreza en Andalucía

Los indicadores de la Agenda UE 2030 se publican con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

La tasa de pobreza severa se mantiene en un 12,8%
S. A.

Sevilla

La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Andalucía) ha presentado este jueves en Sevilla los datos del 'XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía. El análisis refleja una «leve mejoría general» de los datos, pero ... confirma que Andalucía sigue liderando las cifras nacionales de pobreza y exclusión, situándose en primera posición en cuatro de los cinco indicadores principales: Arope, Tasa de Riesgo de Pobreza, Pobreza Severa y Baja Intensidad de Empleo en el hogar.

