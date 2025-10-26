El tiempo en Andalucía esta semana: la Aemet activa este domingo la alerta amarilla por lluvias en Huelva y Cádiz

La «bajada significativa de las temperaturas« de la que avisaba la Agencia Estatal de Meteorología ya ha comenzado. Tal y como se pronosticaba, este último domingo de octubre comienza en Andalucía un descenso térmico que se prolongará durante los próximos días. Lo ... cierto es que esta variación en los termómetros afecta a todo el país, aunque es en el sur peninsular donde sería más notable, debido a que en las últimas semanas, pese a haber entrado ya en pleno otoño, varias localidades andaluzas han registrado máximas de 30 grados o más.

Otra novedad meteorológica en Andalucía son las lluvias. Y es que la entrada de borrascas atlánticas desde el oeste traen precipitaciones, desde este mismo domingo, a diversas zonas de la comunidad autónoma. Es más, desde la Aemet se prevén acumulaciones bastante significativas para los próximos 10 días, por lo que la lluvia sería una constante.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en Huelva y Cádiz

Debido a esa entrada de borrascas desde el oeste peninsular, la Aemet ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas para este domingo, desde el mediodía hasta la medianoche, en la comarca onubense de Andévalo y Condado y en toda la Costa de la Luz, abarcando los litorales de Huelva y Cádiz. Es en estas provincias donde más persistente serían las precipitaciones esta jornada, aunque en en Sevilla se esperan igualmente fuertes chubascos durante todo el domingo.

Avisos meteorológicos de la Aemet para este domingo 26 de octubre en Andalucía Aemet

Asimismo, se esperan lluvias -algo más débiles, eso sí-, en las provincias de Málaga, Córdoba y Jaén; y, en mucha menor medida, en Granada y Almería, donde serían más frecuentes los claros a lo largo del día, al menos hasta la tarde-noche.

En lo que respecta a las temperaturas, se notaría un ambiente más fresco desde este mismo domingo en Granada, Jaén, Huelva y Cádiz, con máximas por debajo de los 25 grados; en el resto de provincias andaluzas, el descenso térmico sería más progresivo.

¿Cómo evolucionará el tiempo en Andalucía durante la próxima semana?

Atendiendo a los pronósticos para la semana que viene, en la que pasamos del mes de octubre al de noviembre, se espera que las temperaturas sigan bajando, pese a aguardarse un leve repunte -sin alcanzar de nuevo los 30 grados- en Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. En las zonas de costa, el descenso térmico se mantendría más estable durante los próximos días.

Por otra parte, especial atención merece la jornada del miércoles, para cuando se estiman precipitaciones más fuertes y una bajada aún mayor de las temperaturas, especialmente en Sevilla, Granada, Jaén, Málaga y Córdoba. Asimismo, los días pasados por agua se mantendrían en la mayor parte del territorio andaluz, siendo Almería la excepción, pues para la zona más oriental de la comunidad autónoma las probabilidades de lluvia se mantendrían bajas durante casi toda la semana.