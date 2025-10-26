Suscríbete a
El tiempo en Andalucía esta semana: la Aemet activa este domingo la alerta amarilla por lluvias en Huelva y Cádiz

Se inicia un descenso térmico, propiciado por la entradas de borrascas atlánticas desde el oeste que dejarán varios días de precipitaciones

Imagen de una mujer caminando bajo la lluvia
Imagen de una mujer caminando bajo la lluvia EP/jUNTA DE ANDALUCÍA
Álvaro Galván

Álvaro Galván

La «bajada significativa de las temperaturas« de la que avisaba la Agencia Estatal de Meteorología ya ha comenzado. Tal y como se pronosticaba, este último domingo de octubre comienza en Andalucía un descenso térmico que se prolongará durante los próximos días. Lo ... cierto es que esta variación en los termómetros afecta a todo el país, aunque es en el sur peninsular donde sería más notable, debido a que en las últimas semanas, pese a haber entrado ya en pleno otoño, varias localidades andaluzas han registrado máximas de 30 grados o más.

