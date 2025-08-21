El PSOE-A pide que se investigue el contrato del SAS por «robar 530 millones a la sanidad pública»

El acuerdo marco que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) prepara para reducir las listas de espera en los próximos cuatro, avanzado este jueves por ABC, no es sino un instrumento más para «cebar sin fin a los amiguetes» del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «en la sanidad privada de Andalucía».

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, se referido en la mañana de este jueves a la información publicada por este periódico, que en su opinión es la prueba de que el Ejecutivo regional quiere «robar a la sanidad pública 530 millones».

Mario Jiménez ha anunciado que desde el PSOE-A van a «pedir que se investigue este nuevo contrato» de la Junta en materia sanitaria, desde «la sensación de que es uno más en esta estrategia sin fin para cebar la sanidad privada a costa de la pública, mientras los andaluces se están muriendo en nuestra tierra en mayor medida que en el resto de España por este desmontaje, por este saqueo inmisericorde de la sanidad pública que está haciendo el Gobierno de Moreno», según ha incidido en denunciar.

El portavoz de Presidencia del PSOE de Andalucía no se ha parado ahí: «Ya veremos en qué termina en términos de responsabilidad penal este saqueo que se está produciendo a las arcas de la sanidad pública andaluza».

«El curso va a empezar de la misma manera que terminó el anterior, con un caso de corrupción sanitaria infinita» Mario Jiménez Portavoz de Presidencia del PSOE-A

El también parlamentario del PSOE-A ha añadido en el curso de una rueda de prensa que «el curso va a empezar de la misma manera que terminó el anterior, con un caso de corrupción sanitaria infinita», y ha remarcado que los referidos «530 millones de euros» implicados en dicho acuerdo marco «se unen a los 1.500 millones de euros que en estos momentos están bajo sospecha en los tribunales andaluces por lo que puede ser el mayor desfalco público en la historia de la sanidad en España».

La sanidad «no funciona»

Para Jiménez, este nuevo acuerdo marco es «enterrar 500 millones de euros más para que la gente en Andalucía no tenga una sanidad que funcione», porque a su juicio «no funciona» en estos momentos. «Ya son miles de millones de euros los que se han trasladado a la sanidad privada, y Andalucía sigue siendo el territorio de España con mayores listas de espera», en el que «mayor tiempo tiene que esperar un ciudadano para que se le haga una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica».

Además, ha lamentado que «Andalucía es, por este robo sin fin a la sanidad pública, el territorio donde menor esperanza de vida hay para sus ciudadanos por el desmontaje frívolo, irresponsable e inhumano de la sanidad pública en beneficio de la privada».

El dirigente del PSOE-A ha reclamado que esos «500 millones de euros» se inviertan «en la sanidad pública, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria, que se contrate a profesionales sanitarios», y que se destine también a «tecnología para permitir que las pruebas diagnósticas no sean las que más tardan en España».