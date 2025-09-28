PSOE y Vox rescatan la 'pinza' para erosionar la mayoría de Juanma Moreno

Hubo un tiempo ya lejano, allá por los años noventa en que en Andalucía se inventó una fórmula, entonces novedosa, para hacer la oposición a los que mandaban. Fue hace más de treinta años. Entre 1994 y 1996 cuando dos partidos totalmente opuestos en sus ... postulados iniciales, el Partido Popular e Izquierda Unida, ambos muy lejos del gobierno andaluz en aquellos tiempos, se pusieron de acuerdo para tumbar toda la acción de gobierno del socialista Manuel Chaves, que había perdido la mayoría absoluta que le garantizaba gobernar con tranquilidad y libertad para hacer y deshacer.

En ese período convulso dos políticos, el popular Javier Arenas y el comunista Luis Carlos Rejón se aliaron para votar conjuntamente y lograr hacer la vida imposible a Chaves, que finalmente se vio obligado a convocar elecciones. Ahora, más de treinta años después, salvando las distancias, otras dos formaciones políticas igualmente opuestas parecen coincidir cada vez más a la hora de votar y en su forma de actuar movidos por el afán de la polarización pero sobre todo por conseguir que Juanma Moreno pierda la mayoría absoluta en unas elecciones autonómicas que parecen no estar tan lejos.

PSOE y Vox, dos formaciones que podrían considerarse en las antípodas ideológicas, votan en el mismo sentido cada vez más en la cámara regional. Dicen que tener un enemigo común une. Seguramente por eso ambas coinciden en sus votaciones con demasiada frecuencia. Quizás han hecho una especie de frente común en contra del PP.

Hay números de esas extrañas coincidencias. En lo que va de legislatura los de Manuel Gavira, cuyo discurso se ha hecho más extremo en los últimos meses con sus constantes iniciativas contra los inmigrantes y hablando de las «islamización» de Andalucía o de que la comunidad «se va a llenar de moros», han dicho sí casi al 57 por ciento de votaciones sobre iniciativas socialistas, según un análisis realizado por fuentes de la cámara regional. Concretamente han votado sí en 168 ocasiones, han dicho no en 157 y se han abstenido en 94.

Si se mira la otra cara de la moneda, la del sentido del voto de los apoyos socialistas a asuntos tramitados por los de Santiago Abascal, el grupo que ahora dirige María Márquez ha apoyado casi un 45 por ciento (66 veces), ha rechazado un 56 por ciento (en 83 ocasiones) y se ha abstenido en el 22 por ciento de los casos (33 veces).

Ese recuento, en el que se ha contabilizado cada votación y en el que hay que tener en cuenta que hay iniciativas que incluyen más de una enmienda ya que muchas veces se somete al voto cada enmienda, supone que los de Vox han votado más veces a favor que en contra de las propuestas socialistas.

Pero también que el PSOE ha puesto su grupo parlamentario a favor de los de Santiago Abascal en Andalucía en numerosas ocasiones.

El último año

El estudio revela que las distancias entre ambas formaciones no son tan grandes como pudiera pensarse. Es algo que va en la línea de lo que mantiene Juanma Moreno en las últimas semanas: que el PSOE y Vox se retroalimentan en su estrategia común de polarización. O lo que es lo mismo, ambos tienen intereses comunes: que el electorado gire a un lado a otro. Mientras los socialistas utilizan la masacre de Gaza para marcar distancias con el PP, Vox criminaliza a los inmigrantes para alejarse de la formación de Juanma Moreno.

Si se analizan las iniciativas que se han presentado en el último año en el Parlamento andaluz, el PSOE ha presentado 295 y Vox 148. Pues bien, en más de la mitad de los casos, (incluidas iniciativas en pleno como en comisión, mociones, iniciativas legislativas y `propuestas de resolución. las presentadas en plenos y en comisiones) cada uno ha encontrado apoyos puntuales en el otro.

Así, Vox respaldó al PSOE en un 56,95% de sus iniciativas, mientras que los socialistas apoyaron el 44,59% de las de VOX. También son frecuentes las abstenciones cruzadas, que reflejan coincidencias parciales o posiciones de neutralidad táctica

Vox ha votado sí a 168 (56'95%) del PSOE; No a 157 (53,22%) y se ha abstenido en 94 (31,86%). s

De las 148 de Vox, el PSOE ha votado sí a 66 (44,59%), no a 83 (56,08%) y se ha abstenido en 33 (22,30%).

¿En qué temas han coincidido el PSOE de María Jesús Montero y el partido de Santiago Abascal en el Parlamento andaluz?

Los acuerdos suelen concentrarse en cuestiones concretas y de gestión práctica: obras en hospitales, actuaciones en colegios, infraestructuras locales, simplificación de trámites o regulación de arrendamientos. Son asuntos menos ideológicos.

Sin embargo también se ha producido coincidencias llamativas en el terreno político. Vox ha votado a favor de propuestas socialistas en materia de transición energética o alguna sobre el derecho a la de vivienda, rompiendo el esquema de oposición total.

Igualmente ambas formaciones han votado juntos en contra de iniciativas del PP sobre fomento de la conciliación laboral, financiación autonómica o inmigración. En este caso, por ejemplo, ambos rechazaron una propuesta del PP para defender a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo.Está claro que el hecho de que el adversario sea común une. O, como diría el viejo refrán la política hace extraños compañeros de cama.