PSOE y Vox rescatan la 'pinza' para erosionar la mayoría de Juanma Moreno

En la actual legislatura, los de Abascal han apoyado el 57% de votaciones de iniciativas el PSOE. Los socialistas han dicho sí al 45% de las de Vox

María Jesús Montero, Juanma Moreno y Manuel Gavira
Mercedes Benítez

Hubo un tiempo ya lejano, allá por los años noventa en que en Andalucía se inventó una fórmula, entonces novedosa, para hacer la oposición a los que mandaban. Fue hace más de treinta años. Entre 1994 y 1996 cuando dos partidos totalmente opuestos en sus ... postulados iniciales, el Partido Popular e Izquierda Unida, ambos muy lejos del gobierno andaluz en aquellos tiempos, se pusieron de acuerdo para tumbar toda la acción de gobierno del socialista Manuel Chaves, que había perdido la mayoría absoluta que le garantizaba gobernar con tranquilidad y libertad para hacer y deshacer.

