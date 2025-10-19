Suscríbete a
Investigan la muerte de un hombre tras hallar su cadáver flotando en el río Guadalquivir en Sevilla

El PSOE utiliza el Día del Cáncer de Mama para arremeter contra Juanma Moreno

Hace público un manifiesto en el que pide al presidente andaluz más transparencia y que «deje de mentir» en la crisis del cribado

Incidencia alta, mortalidad a la baja, el mapa del cáncer de mama en Andalucía

Una mamografía
Una mamografía ABC

S.A.

El PSOE ha realizado este domingo un manifiesto por el día mundial contra el cáncer de mama en el que defiende que la sanidad «debe ser pública, gratuita, universal y de calidad» y en el que exige al presidente de la Junta de ... Andalucía, Juanma Moreno, que actúe con «transparencia y urgencia» y que «deje de mentir» en la crisis abierta por los fallos en los cribados que ha provocado la misión de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

