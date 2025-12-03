El PSOE retoma la subasta de medicamentos del SAS impulsada por María Jesús Montero y suprimida por Juanma Moreno

El PSOE plantea volver a implantar la subasta de medicamentos genéricos, un modelo implantado por María Jesús Montero en el año 2012, cuando era consejera de Salud, que fue derogado por el Gobierno de Juanma Moreno ocho años después. Con la recuperación ... de este controvertido sistema, recogido en una de sus enmiendas al proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, el Grupo Parlamentario Socialista estima que obtendría unos ingresos extra de 500 millones de euros.

Esta medida fue instaurada cuando la actual ministra de Hacienda gestionaba la sanidad pública andaluza. La finalidad era puramente económica: ahorrar en el gasto farmacéutivo mediante la adjudicación en subasta pública de un listado de los medicamentos más consumidos. Los andaluces que acudían a la farmacia con una receta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) podían adquirir alguno de los principios activos incluidos en la subasta. No podían elegir una determinada marca comercial si el laboratorio que la distribuía no se había presentado al concurso del SAS con ofertas a la baja.

El Gobierno de Juanma Moreno incluyó la suspensión de las subastas en su programa electoral con el que se presentó a las elecciones del 2 de diciembre de 2018 porque, según denunció, atentaba contra la libertad de prescripción y el modelo situaba a pacientes y médicos andaluces en desigualdad con respecto al resto de españoles.

El Constitucional avaló este polémico método de compra tras el recurso del Gobierno de Rajoy por una supuesta invasión de competencias

Durante la pasada legislatura (2019-2022), el Ejecutivo andaluz dejó de convocar nuevas subastas y esperó al vencimiento de los contratos en vigor para acabar definitivamente con el sistema de compra de genéricos por este procedimiento en diciembre de 2020 y así evitar penalización económica de las empresas que obtuvieron en su día las concesiones.

La que fuera consejera de Salud entre 2004 y 2013, María Jesús Montero, impulsora de las subastas de fármacos, aseguró en 2012 que con esta medida «los socialistas pretendemos reducir la factura reduciendo los beneficios de la industria farmacéutica» frente al modelo implantado por las comunidades que entonces estaban gobernadas por el PP.

El Gobierno central, bajo el mando de Mariano Rajoy (PP), denunció en 2012 que la medida invadía competencias estatales en materia de fijación de precios. Tras cuatro años de conflicto, el Tribunal Constitucional dio la razón al Ejecutivo regional del PSOE en diciembre de 2016 y avaló este método de compra.