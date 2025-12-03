Suscríbete a
El PSOE retoma la subasta de medicamentos del SAS impulsada por María Jesús Montero y suprimida por Juanma Moreno

Propone recuperarla en sus enmiendas a las cuentas de 2026 para conseguir unos ingresos extra de 500 millones de euros

El PSOE recupera el impuesto de sucesiones y propone recaudar cinco veces más en Andalucía

La portavoz del PSOE-A, María Márquez, en el Parlamento andaluz
La portavoz del PSOE-A, María Márquez, en el Parlamento andaluz ep
Antonio R. Vega

El PSOE plantea volver a implantar la subasta de medicamentos genéricos, un modelo implantado por María Jesús Montero en el año 2012, cuando era consejera de Salud, que fue derogado por el Gobierno de Juanma Moreno ocho años después. Con la recuperación ... de este controvertido sistema, recogido en una de sus enmiendas al proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, el Grupo Parlamentario Socialista estima que obtendría unos ingresos extra de 500 millones de euros.

