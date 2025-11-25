El PSOE politiza la manifestación del 25-N para atacar a la Junta de Andalucía

Como cada 25-N coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Sevilla, como en el resto de Andalucía, se han celebrado manifestaciones y concentraciones contra esta lacra que sólo en este año 2025 se ha cobrado ya ... la muertes de 12 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas.

En este caso en Sevilla se han celebrado varias concentraciones. Una de ellas en la Plaza Nueva, convocada bajo el lema 'Un maltratador no es un buen padre', ha transcurrido por las calles convocada por el PSOE y a la que ha asistido la portavoz parlamentaria del PSOE, María Márquez, que ha recordado el nombre de Ana Orantes que contó su caso en televisión y fue asesinada por ello abriendo el camino a otras mujeres y que «ha salvado muchas vidas».

Además Márquez ha hecho referencia al caso de Alicía Rodríguez, la mujer asesinada en Huelva y ha recordado que esta lucha «no cesa» y quese trata de una violencia «que no tienen nada que ver con la ideología», pero ha pedido que no se niegue esa violencia.

Sin embargo, sobre todo, Márquez ha aprovechado la convocatoria para hacer política y recordar la «violencia institucional» que, a su juicio, está sufriendo Amama, según ha dicho esta siendo vícitma de «la persecución» del Gobierno de la Junta de Andalucía por denunciar el fallo de los cribados del cáncer de mama.

También se ha manifestado la Asociación Amama, que lidera las denuncias contra la Junta de Andalucía por el caso de los fallos en el cribado del cáncer de mama. Su presidenta, Ángela Claverol, es una de las que este martes se ha puesto a la cabeza de la concentración con una pancarta en la que podía leerse: «Pública, feminista, universal. El abandono sanitario es violencia institucional».

Se trata de una concentración a la que, según las fotos, apenas han acudido unas decenas de personas.

Mientras eso ocurría en el acto institucional celebrado este martes en San Telmo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido no negar la violencia de género ya que eso supone «ser cómplice de ella» y ha alertado de las nuevas formas en las que se manifiesta como la 'ciberviolencia'.