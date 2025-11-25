Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Cuatro muertos por un escape de gas en Torrox

El PSOE politiza la manifestación del 25-N para atacar a la Junta de Andalucía

En la concentración en Sevilla critica la «violencia institucional» que, a su juicio, sufre Amama por denunciar los fallos en los cribados

Juanma Moreno: «Negar la violencia de género es ser cómplice de ella»

Ángela Claverol, en la concentración este martes en Sevilla
Ángela Claverol, en la concentración este martes en Sevilla Raúl Doblado

M.B.

Como cada 25-N coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Sevilla, como en el resto de Andalucía, se han celebrado manifestaciones y concentraciones contra esta lacra que sólo en este año 2025 se ha cobrado ya ... la muertes de 12 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app