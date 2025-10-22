Suscríbete a
ABC Premium

El PSOE fleta autobuses para la manifestación del cáncer de mama contra el Gobierno andaluz

El Ayuntamiento de Guillena paga el transporte para alimentar las protestas en Sevilla el domingo

En La Algaba también se ofrece un autobús gratis para un viaje que se organiza desde dependencias municipales

Detalle del cartel de Guillena con el logo del Ayuntamiento
Detalle del cartel de Guillena con el logo del Ayuntamiento ABC
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PSOE de Guillena está dispuesto a usar todo el poder público y las arcas municipales para hacer estallar la calle contra Juanma Moreno. En este pueblo de 14.000 habitantes de Sevilla, donde los socialistas tienen mayoría absoluta, el Consistorio va a poner autobuses ... para ir este domingo hasta las puertas de San Telmo a protestar por la crisis de los cribados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app