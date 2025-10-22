El PSOE fleta autobuses para la manifestación del cáncer de mama contra el Gobierno andaluz

El PSOE de Guillena está dispuesto a usar todo el poder público y las arcas municipales para hacer estallar la calle contra Juanma Moreno. En este pueblo de 14.000 habitantes de Sevilla, donde los socialistas tienen mayoría absoluta, el Consistorio va a poner autobuses ... para ir este domingo hasta las puertas de San Telmo a protestar por la crisis de los cribados.

En la web municipal, se informa que el Área de Igualdad del Ayuntamiento y las asociaciones de mujeres de Guilllena, Torre de la Reina y Las Pajanosas van a acudir el domingo 26 de octubre a la 'Concentración Rosa', que se va a realizar en el Palacio de San Telmo a las 12 del mediodía con el lema 'Nuestra vida no puede esperar'.

De este modo, en un cartel distribuido se anima a «todas las personas que quieran acudir» a inscribirse en el Centro Cívico La Estación, entre este jueves y el viernes. Pueden ir reservar su plaza en horario de mañana y de tarde. No solo paga el autobús, sino que usa las instalaciones municipales para organizar un viaje que nada tiene que ver con Consistorio.

La salida está prevista el domingo a las 10.30 de la mañana desde la Plaza 8 de Marzo. El regreso se producirá sobre las 13.30 horas, cuando está previsto que se acabe la manifestación contra el Gobierno andaluz tras la crisis de los cribados del cáncer del mama.

No es único pueblo andaluz donde hay autobuses. En La Algaba, también en Sevilla, hay otra convocatoria de transporte «gratuito» para ir a San Telmo a protestar contra el Gobierno de Juanma Moreno. En el cartel se explica que hay que apuntarse en el 'espacio asociativo para la igualdad Joaquina Ariza Geniz'.

Un edificio municipal, de un Ayuntamiento gobernado por el PSOE, donde se organiza la asistencia a la manifestación del próximo domingo con autobuses gratuitos para los vecinos.