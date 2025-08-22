El PSOE critica la «incoherencia» y «desfachatez« del Gobierno de Moreno por no informar sobre los incendios La portavoz socialista, María Márquez, se ha manifestado de esta forma pese a que Antonio Sanz ya había confirmado que intervendrá por petición propia cuando acabe la campaña

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, criticó la «incoherencia» y «desfachatez» del Gobierno de Juanma Moreno al rechazar la comparecencia extraordinaria en el Parlamento andaluz de las consejeras de Medio Ambiente y Cultura para dar explicaciones sobre los incendios acaecidos en agosto en Andalucía. No obstante, Antonio Sanz ya ha confirmado en rueda de prensa que pedirá su intervención a petición propia para informar de las actuaciones del Plan Infoca, pero cuando haya terminado la temporada.

Márquez se manifestó al término de la Diputación Permanente celebrada este jueves en la Cámara andaluza, donde los votos de PP y VOX han impedido que sendas consejeras de Moreno Bonilla expliquen qué ha ocurrido tanto en el incendio de la Mezquita de Córdoba como en los casi 100 incendios forestales de este verano en Andalucía.

Márquez se ha mostrado sorprendida ante el «sinsentido» del PP, que mientras en el Senado pide la comparecencia del Gobierno de España para dar explicaciones ante los incendios, aun cuando «no son su competencia», rechazan esa misma comparecencia en el Parlamento de Andalucía.

Negligente gestión

Aun así, Márquez ha advertido que el PSOE-A «no parará» hasta que el Gobierno andaluz «dé la cara» por su «negligente gestión». Por ello, la socialista ha asegurado que el Partido Socialista presentará una Comisión de Investigación en el Parlamento de Andalucía para que den explicaciones.

Entre ellas, sobre por qué la Junta de Andalucía mantiene «maquinaria embalada» en «sus almacenes», según han denunciado los propios bomberos forestales. «Nos avisan los propios profesionales que hace dos años el Gobierno andaluz nos vendió unas máquinas extraordinarias que se compraban con fondos europeos y que venían a sustituir el trabajo de hasta 3.000 personas y a hacer labores de desbroce. Dos años después, estas máquinas siguen empaquetadas en un almacén y no se han utilizado», ha sostenido.

Asimismo, Márquez ha señalado la «irresponsable» actitud de Moreno Bonilla frente a estas catástrofes. «Después de más de 90 incendios, al presidente de la Junta de Andalucía no le hemos visto el pelo. Los profesionales del Infoca se están jugando la vida. Mientras están en primera línea de fuego, el presidente está en primera línea de playa. Y si no se dan las explicaciones oportunas, vamos a solicitar que se constituya una comisión de investigación para saber cómo se está gastando el dinero en la prevención de los incendios en Andalucía. Los profesionales nos piden ayuda».

La vicesecretaria socialista ha señalado la «desfachatez» de Moreno al «reaparecer en la Feria de Málaga en guayabera, morenito e insultando a otros». «Todos pensábamos que tras más de 100 municipios afectados por los incendios y con los trabajadores del Infoca jugándose la vida, la reaparición sería en uno de estos municipios o para dar la cara ante las consecuencias de su mala gestión, pero no», ha lamentado.

Por último, Márquez ha exigido a Moreno que «dé la cara allí donde se han producido los incendios, que hable con los vecinos afectados y que nos diga dónde ha estado y qué ha hecho».