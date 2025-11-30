Suscríbete a
Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la última hora del encuentro

El PSOE se confunde y critica a Juanma Moreno por una manifestación a la que no ha asistido

María Márquez arremete contra el presidente de la Junta y dice que tiene «más agenda en los juzgados» que en los despachos de la Junta de Andalucía

Repullo asegura que España necesita estabilidad para garantizar el futuro de Andalucía

La portavoz parlamentaria del PSOE, María Márquez
La portavoz parlamentaria del PSOE, María Márquez

M.B.

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha criticado la presencia del presidente de la Junta, Moreno Bonilla, en la manifestación convocada por el Partido Popular en Madrid pese a que el jefe del ejecutivo andaluz no ha estado presente en esa ... concentración.

