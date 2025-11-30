La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha criticado la presencia del presidente de la Junta, Moreno Bonilla, en la manifestación convocada por el Partido Popular en Madrid pese a que el jefe del ejecutivo andaluz no ha estado presente en esa ... concentración.

Márquez ha lanzado este domingo un comunicado y un audio centrando sus críticas en esta cuestión pese a que la delegación del PP andaluz estaba encabezada por el secretario general del PP-A, Antonio Repullo.

Aún así Márquez ha insistido en cuestionar que el presidente andaluz se manifieste en Madrid «contra sus propias políticas», más aun cuando «después de las semanas que está teniendo Moreno Bonilla, que tiene más agenda en los juzgados que en los despachos de la Junta deAndalucía, ¿se va a ir a Madrid a manifestarse?»

Así lo ha explicado la socialista en el Comité Nacional de las Juventudes Socialistas de Andalucía en Córdoba, donde ha puesto en valor la figura que representa la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, para el futuro de Andalucía: «El futuro de Andalucía está en una mujer, el futuro de Andalucía está en María Jesús Montero», ha señalado.

Para la vicesecretaria general, Montero encarna «el progreso, la alegría y la esperanza» frente a los «odiadores» y los «maleducados». Márquez ha asegurado que el PSOE.A trabajará «de la mano de la gente joven» para llevar ese proyecto a la Junta de Andalucía, construyendo una sociedad «más justa, más igualitaria y más feliz» en contraposición a un PP alejado de los problemas reales.

En este sentido, la portavoz socialista ha calificado el viaje de los populares a Madrid como una «chupipandi de mani» para «intentar tapar la realidad» de su gestión en la comunidad.

La vicesecretaria general ha sido contundente al enumerar los escándalos que salpican a la Administración autonómica, haciendo especial hincapié en la investigación sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

«Se está investigando que contrataron por emergencia cuando ya no había emergencia con la excusa de la pandemia», ha denunciado Márquez, quien ha revelado el uso fraudulento de estos fondos: «Han comprado motos de agua y adornos navideños por emergencia».

En esta línea, la dirigente socialista también ha señalado la situación en la Diputación de Almería (PP), donde ha destacado los hallazgos de la UCO sobre «tráfico de armas» y mordidas de dirigentes del PP: «En ese grupo de WhatsApp se dice 'ponle una velita más al contrato', que significa un millón de euros más», ha explicado, censurando que se hayan encontrado «190.000 euros en billetes en la funda de la almohada». «¿Democracia o mafia? ¿Qué nos están contando?», ha insistido.