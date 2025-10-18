El PSOE aprovecha el Día del Cáncer de Mama para pedir a la Junta que «llame ya a todas las mujeres que esperan respuesta»

El PSOE ha aprovechado el Día del Cáncer de Mama para hacer política y seguir cuestionando a la Juntad de Andalucía. La secretaria de Salud del PSOE-A, María Ángeles Prieto, ha aseverado que este año la formación socialista «no se conforma» con la reivindicación ... en el Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra este domingo 19 de octubre, sino que llama a la acción ante la negligencia en el cribado de cáncer de mama y exige a Moreno Bonilla llamar a «todas las mujeres que aún esperan una respuesta» para darles certidumbre.

Así lo ha expresado Prieto, que ha advertido que el PSOE-A «no se descansará» hasta que la crisis por los cribados de cáncer de mama no se haya solucionado en Andalucía.

Asimismo, la socialista ha respaldado le manifiesto del PSOE-A, que asegura que este 2025 ha supuesto un «antes y un después» en la lucha contra esta enfermedad en nuestra comunidad: «Un antes de escuchar los testimonios desgarradores de mujeres que se han convertido en símbolos de fuerza, de esperanza y de dignidad del pueblo andaluz. Y un después tras las mentiras y explicaciones vagas del presidente de la Junta de Andalucía, que no sabe o no quiere dar explicaciones», ha subrayado.

Críticas por cribados

Prieto ha recordado que, aunque sean breves semanas las que «todo el país» lleva descubriendo en la sanidad andaluza, el PSOE lleva denunciando el «desmantelamiento» de la misma desde «hace mucho tiempo»: «La sanidad andaluza está siendo desmantelada y saqueada para cumplir con un objetivo premeditado que consiste en beneficiar a la privada, aunque esto suponga un perjuicio mortal para millones de andaluces».

«Anabel, Lola, Pepa, Lupe. Todas ellas confiaban en que no recibir una llamada o email después de hacerse una mamografía era buena señal», ha lamentado la socialista. «Sus conmovedoras historias revelan que no era así, que la falta de información era un síntoma del colapso al que ha llegado el sistema sanitario público andaluz después de siete años de mala gestión, déficits de profesionales, de caos organizativo y de políticas privatizadoras».

«Por eso», ha rematado Prieto, «no nos conformamos con la reivindicación y llamamos a la acción».