Al PSOE andaluz ya no le valen los ceses en el SAS: «El único responsable es Moreno»

Los socialistas andaluces no se apartan de su argumentario. Pidieron destituciones a raíz de la crisis de los cribados del cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), pero cuando éstas se han producido ya no les vale: ahora elevan la cuestión, ... al igual que el tono, y para poder seguir cargando las tintas en el asunto señalan directamente a Juanma Moreno. El caso es mantener la tensión a costa de lo que sea. Incluso de contradecirse tras haber reclamado la salida del delegado de Sanidad en Sevilla, Manuel Molina, algo que ya se ha producido. Pues no. De hecho, el PSOE-A ha advertido al presidente de la Junta de que «ni con veinte ceses» como el del ya exdelegado territorial podrá «tapar» que él es el «único responsable» de la «crisis» surgida en torno a los cribados.

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, se ha pronunciado así al hilo del relevo que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este miércoles en la delegación territorial de la Consejería de Sanidad en Sevilla, que ahora va a pasar a dirigir la que era concejal del PP en el Ayuntamiento hispalense Silvia Pozo, en sustitución de Manuel Molina, que antes de delegado fue gerente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, centro en el que se ha concentrado la mayor parte de los fallos detectados en el programa del cribado de cáncer de mama.

Jiménez se ha referido a ese «cese» del delegado de Sevilla y ha señalado que desde la Junta no cesan a Molina «exigiéndole responsabilidades», sino «para impedir que el Parlamento de Andalucía pueda llamarlo a comparecer si no se constituye la comisión de investigación» que sobre los cribados de cáncer han solicitado en la Cámara autonómica los grupos de oposición de izquierda, esto es, el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante.

En esa línea, ha señalado que «el PP sabe» que desde el Grupo Socialista habían anunciado que solicitarían la comparecencia de Molina «en la comisión de Salud» del Parlamento, «y para que no pueda comparecer lo han cesado», ha añadido Jiménez antes de advertir de que «ni con ese ni con veinte ceses Moreno Bonilla puede tapar la responsabilidad de lo que ha ocurrido con la gestión del cáncer en Andalucía, que tiene un único responsable, que es el presidente de la Junta», según ha sentenciado.

Así, el portavoz socialista ha sostenido que «hasta que no cese» el propio Moreno «no se habrán depurado las responsabilidades de esta gestión negligente, de esta negligencia criminal que se va a llevar por delante, si no se ha llevado ya, la vida de personas en Andalucía que no han encontrado en el sistema sanitario público la respuesta, el tratamiento que podían haber tenido» y haberles «salvado de una enfermedad».

Enmiendas al Presupuesto 2026

Por otro lado, y en esa corriente hiperbólica y teatral en la que se maneja el socialismo andaluz de un tiempo a esta parte, el diputado Jiménez ha anunciado que su grupo va a presentar este jueves -cuando vence el plazo para ello- una enmienda de totalidad al proyecto de Ley del Presupuesto de la comunidad autónoma para 2026, que, según ha denunciado, «no cumple ni con las promesas más inmediatas» del presidente de la Junta y de su «escudero» Antonio Sanz -consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias- en relación a «los supuestos planes de choque que se iban a activar para combatir la crisis de la gestión del cáncer en Andalucía».

De esta manera, según ha indicado, el proyecto de Presupuestos «pone al descubierto la inmensa mentira e inhumanidad de un gobierno que sigue mintiendo con la gestión del cáncer en Andalucía», según ha aseverado Jiménez, que ha señalado que de las cuentas que ha diseñado la Junta para el próximo ejercicio se infiere que desde la administración autonómica sólo van a contratar a «288 médicos de los 1.200 a los que se habían comprometido».

El representante del PSOE-A ha señalado así que los Presupuestos de 2026 son «una enmienda a la totalidad a las promesas» de Moreno sobre «la gestión del cáncer en Andalucía», y «no pueden salir adelante porque significaría que no se va a hacer nada de verdad» en esa materia en la comunidad autónoma. También ha opinado que estos Presupuestos «perpetúan el modelo de maltrato» de la Junta «a los profesionales sanitarios, que están exhaustos», y a quienes «no se les retribuye correctamente, no se les garantiza un trabajo en condiciones para poder atender de verdad a los pacientes», según ha censurado.