Al PSOE andaluz ya no le valen los ceses en el SAS: «El único responsable es Moreno»

El socialista Mario Jiménez recalca que «ni con veinte ceses podrá taparse» que el presidente regional es el responsable de la crisis de los cribados

Los sindicatos profesionales del SAS dan la espalda a las Mareas Blancas y se borran de su manifestación contra Juanma Moreno

Mario Jiménez, durante su rueda de prensa este jueves en la sede del PSOE sevillano
Mario Jiménez, durante su rueda de prensa este jueves en la sede del PSOE sevillano PSOE
E. B.

Sevilla

Los socialistas andaluces no se apartan de su argumentario. Pidieron destituciones a raíz de la crisis de los cribados del cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), pero cuando éstas se han producido ya no les vale: ahora elevan la cuestión, ... al igual que el tono, y para poder seguir cargando las tintas en el asunto señalan directamente a Juanma Moreno. El caso es mantener la tensión a costa de lo que sea. Incluso de contradecirse tras haber reclamado la salida del delegado de Sanidad en Sevilla, Manuel Molina, algo que ya se ha producido. Pues no. De hecho, el PSOE-A ha advertido al presidente de la Junta de que «ni con veinte ceses» como el del ya exdelegado territorial podrá «tapar» que él es el «único responsable» de la «crisis» surgida en torno a los cribados.

