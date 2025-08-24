El PSOE andaluz pide a Juanma Moreno que se posicione sobre la situación humanitaria de Gaza

El PSOE de Andalucía ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se posicione con respecto a la situación de Gaza. «Callar es tomar partido», señalan desde la formación socialista, que quiere llevar una declaración institucional al Parlamento.

Ha sido la diputada socialista Isabel Aguilera quien ha exigido a Moreno que se «posicione» ante la situación humanitaria que está sufriendo la población civil en Gaza. El Grupo Parlamentario Socialista tiene la intención de presentar esta declaración institucional al resto de partidos y que sea llevada al Parlamento de Andalucía, para que rechace con «firmeza y sin rodeos» los ataques a la población civil en Gaza.

En este sentido, Aguilera ha recordado que, según el Ministerio de Salud de Gaza, ya son más de 62.000 las personas fallecidas desde el inicio de la ofensiva militar israelí y más de 11.000 siguen desaparecidas bajo los escombros.

«Hay que tomar partido»

En esta situación, la socialista ha reclamado que, «frente a un presidente, Moreno Bonilla, que se esconde tras frases vacías y repite sin convicción que está del lado de la paz, le exigimos que hable claro. Porque en una masacre, callar también es tomar partido».

Aguilera ha expresado que «la paz no se defiende con palabras bonitas, sino con decisiones valientes». Por este motivo, la declaración institucional que el PSOE-A ha elaborado con el objetivo de presentarla en el Parlamento, exige a la cámara legislativa un posicionamiento «claro y valiente».

Así, entre las demandas, no solo se encuentra el rechazo a la «narrativa equidistante y desprovista de ética» que enarbola Moreno Bonilla, sino también «reclamar investigaciones independientes sobre crímenes de guerra y lesa humanidad o solicitar a la Junta de Andalucía que, dentro de sus competencias, refuerce el apoyo a las organizaciones humanitarias operantes en Gaza».

«Esto no es una guerra, es una aniquilación», ha subrayado Aguilera para destacar que el PSOE-A «está con las víctimas, con el derecho internacional y con la conciencia colectiva. ¿Y Moreno Bonilla, de qué lado está?», se ha preguntado, para reclamar al presidente andaluz «que se posicione y actúe».