El PSOE andaluz no cierra la herida de los ERE

El PSOE andaluz se niega a cerrar la herida de los ERE. Ni cambia el discurso oficial ni ha asimilado la sentencia que condena a los dos expresidentes y a otros trece altos cargos de los gobiernos socialistas por prevaricación y, en algunos casos ... como el de Griñán, por malversación. Ayer, veinticuatro horas después y tras mucha presión mediática, el líder socialista andaluz se pronunció en los pasillos del Parlamento sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso ERE sin cambiar un ápice el discurso habitual que el partido ha mantenido sobre el asunto hasta ahora a pesar del varapalo judicial que han recibido.

«La lectura de la sentencia me deja más dudas que certezas; el voto particular ofrece dudas sobre si se están produciendo o no la vulneración de derechos fundamentales. En mi opinión, la sentencia debería haber sido por unanimidad», dijo Espadas que no convocó oficialmente a los medios para pronunciarse sino que fue abordado a la salida del salón de Plenos del Parlamento andaluz tras la sesión de control al presidente.

Espadas insistió en que hay «más que discutibles argumentos jurídicos» y pidió que «en términos políticos podamos tener la oportunidad de conocer la opinión del Tribunal Constitucional». Porque precisamente esa es una de las claves de los argumentos de Juan Espadas, que considera que la sentencia no cierra del todo el proceso de los ERE, «no hay nada concluyente ni está cerrado».

Defiende la inocencia

El líder de los socialistas andaluces llega incluso más allá. Juan Espadas recordó ayer ante los medios que «en ningún caso he dudado de la inocencia de las personas que están en la sentencia». Eso, además de decir, que la acata pero que se ha aprobado por tres votos frente a dos.

Las palabras de Juan Espadas recogen la reflexión de todos los socialistas. No sólo de los andaluces porque se ha mantenido un intenso debate junto a la dirección federal. La postura oficial del PSOE se aferra a los dos votos particulares de las magistradas Susana Pola y Ana Ferrer para defender que no hubo delito de «malversación» y que se trata de una «sentencia política». Por cierto, que la única socialista que se ha pronunciado sobre la sentencia en público ha sido Susana Díaz que ayer en el programa de una televisión privada en el que colabora mantiene «la inocencia» de los dos expresidentes.

Todos los demás cargos socialistas, del Gobierno central, de la dirección federal o de cualquier provincia de España, han guardado un silencio atronador.

Susana Díaz defendió, además, que ha firmado la petición de indulto para Griñán «porque la sentencia también reconoce que no se ha llevado ni un duro». Lo que no recuerda la expresidenta es que fue precisamente ella la que apartó de la política activa —y de la militancia del PSOE— a los dos expresidentes en una maniobra política de las más duras que se recuerdan en el partido.

La petición del indulto abre otra brecha entre los socialistas andaluces. Porque a pesar de defender «la inocencia» de los condenados, Espadas quiere que el PSOE se separe de esta demanda que considera exclusiva de la familia de Griñán. «Son expedientes personales de un ciudadano a un Gobierno; el PSOE debe permanecer al margen. Nosotros no somos ni parte ni objeto jurídico; los indultos son expedientes personales de un ciudadano a un Gobierno».

Las ministras Montero y Pilar Llop sí que se refirieron al indulto al ser preguntadas por la prensa pero sin dar ninguna pista al respecto. «Se está recopilando información sin plazos».

Juan Espadas trató ayer de pasar página lo más rápidamente posible y eludió responder sobre si el Gobierno andaluz debe iniciar los trámites para reclamar el dinero malversado. «Sobre ese asunto que opine el Gobierno», dijo visiblemente molesto.

Valoración de Moreno

Las palabras del secretario general del PSOE andaluz contrastan con las que pronunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha guardado un distante silencio sobre el asunto. Moreno expresó su «máximo respeto» a la sentencia del Supremo que, a su juicio, recoge «argumentos muy duros y contundentes».

El presidente tampoco quiso hacer una comparecencia expresa sobre el asunto y sólo respondió brevemente a las preguntas de la prensa: «No cuestionamos las sentencias sean a favor o en contra; las sentencias se acatan». Moreno se pronunció cuando se conoció el fallo antes del verano afirmando que le provocaba «tristeza»; el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, habló el miércoles y ahora ha dejado que sea el portavoz del PP, Toni Martín, quien se dedique a recordar el contenido de la condena.