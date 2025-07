El PSOE andaluz «no agacha la cabeza» por el ingreso en prisión de Cerdán y se agarra al 'y tú más' contra Juanma Moreno

El PSOE de Andalucía da por bueno el cortafuegos que ha establecido el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, tras la entrada en prisión de su 'número tres' hasta hace tres semanas, Santos Cerdán, nombrado por él y ratificado en el cargo hace solo seis meses en el Congreso Federal celebrado en Sevilla.

El portavoz del PSOE-A y exalcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha reconocido en una rueda de prensa que «los socialistas en Andalucía no lo estamos pasando bien». La líder de la federación regional, María Jesús Montero, ha pasado de poner la mano en el fuego por el dimitido secretario de Organización a señalar que no tiene nada que ver con el partido. Dicho esto, Cuenca añadió que no van a «agachar la cabeza ni un centímetro» y ha avalado la respuesta que Sánchez ha dado tras la grave crisis provocada por la imputación de Cerdán, que duerme desde el pasado lunes en prisión después de declarar ante el juez del Tribunal Supremo que lo investiga como el presunto cabecilla de una trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas que repartía entre el exministro José Luis Ábalos y el antiguo asesor de éste, Koldo García.

Sánchez «ha actuado asumiendo responsabilidades, ha pedido perdón y ha apartado a aquellos que han manchado unas siglas que están manchando unas siglas que tanto están haciendo y tienen que ver con el desarrollo de la libertad en este país», ha declarado Cuenca a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la sede del PSOE andaluz.

«A partir de ahí, este es el momento de respetar a la justicia» y de «colaborar» con los jueces, ha proseguido Francisco Cuenca, que ha defendido que «eso es lo que hace el PSOE, lo que siempre ha estado haciendo», y que entiende que «es el momento de que hable la justicia».

Críticas al presidente de la Junta por los contratos del SAS

La respuesta del PSOE andaluz ha derivado después hacia el socorrido recurso del 'y tú más'. El dirigente ha preguntado si el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, «va a hacer lo mismo» que Pedro Sánchez y «va a pedir perdón», así como si va a «apartar a los tres altos cargos que tiene imputados en el Gobierno» andaluz por las presuntas irregularidades en contrataciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que denuncian los socialistas. Se refiere a los exdirectores del SAS entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y a la actual responsable, Valle García Sánchez, investigados en esta causa.

«Afortunadamente no somos iguales», ha agregado Francisco Cuenca, que de cara al Comité Federal del sábado ha apuntado que «habrá que tomar decisiones», y el PSOE-A va a acudir al máximo órgano del partido entre congresos federales convencido de que «demostrará no sólo el rigor», sino también «la seriedad, el compromiso, la limpieza, la transparencia y también la humildad con la que actúa el Partido Socialista».

«Las medidas que tome el secretario general federal serán aquellas que permitan demostrar a los andaluces y a todos los españoles que nosotros sí estamos comprometidos con este país», mientras que «otros, lamentablemente, juegan a romper ordenadores, a dar patadas para adelante, como hace Moreno Bonilla», y «mirar para otro lado», según ha zanjado Francisco Cuenca en alusión a los 'populares'.