El PSOE acusa a Juanma Moreno de «blanquear» el machismo mientras se niega a llevar a la Fiscalía a Paco Salazar por acoso sexual

Olga Manzano, secretaria de Igualdad en el partido en Andalucía, critica al presidente andaluz al presentar que Soto Ivars presentara un libro sobre las denuncias falsas de violencia de género

Agria bronca en la presentación del libro de Soto Ivars en Sevilla con acusaciones de «machismo», insultos a Pedro Sánchez y llegada de la Policía

Juan Soto Ivars, este jueves en la presentación de su libro en la biblioteca Infanta Elena de Sevilla
Juan Soto Ivars, este jueves en la presentación de su libro en la biblioteca Infanta Elena de Sevilla
Antonio R. Vega

Mientras la gestión del PSOE está siendo cuestionada por no haber tramitado al cabo de cinco meses las denuncias por presunto acoso sexual presentadas por dos militantes y trabajadoras de La Moncloa contra Paco Salazar, estrecho colaborador de Pedro Sánchez, la formación que dirige ... María Jesús Montero en Andalucía ha optado por ver la viga del machismo en el ojo ajeno, en el de su rival político, el PP.

