El PSOE acusa a Juanma Moreno de «blanquear» el machismo mientras se niega a llevar a la Fiscalía a Paco Salazar por acoso sexual

Mientras la gestión del PSOE está siendo cuestionada por no haber tramitado al cabo de cinco meses las denuncias por presunto acoso sexual presentadas por dos militantes y trabajadoras de La Moncloa contra Paco Salazar, estrecho colaborador de Pedro Sánchez, la formación que dirige ... María Jesús Montero en Andalucía ha optado por ver la viga del machismo en el ojo ajeno, en el de su rival político, el PP.

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha acusado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), de «blanquear el negacionismo machista sin pudor» al «amparar» que la biblioteca pública Infante Elena de Sevilla, perteneciente a la red del Centro Andaluz de las Letras de la Consejería de Cultura, acogiera la presentación del libro del escritor y ensayista Juan Soto Ivars en el que aborda las «denuncias falsas» contra hombres por violencia de género.

La denuncia de esta dirigente de la Ejecutiva Regional del PSOE elegida por la secretaria general María Jesús Montero coincide con el estallido del último episodio de machismo que afecta a uno de los hombres fuertes del presidente del Gobierno, Paco Salazar, que renunció en julio a formar parte de la Secretaría de Organización en sustitución de Santos Cerdán después de que salieran a la luz sus comportamientos inadecuados hacia las dosmilitantes. Ferraz no dio ninguna prioridad a la resolución de estas denuncias que incluso habían sido borradas de su canal interno y no habían sido tramitadas ante la oficina antiacoso.

El PSOE se resiste a llevar a la Fiscalía las acusaciones de sus militantes contra Salazar a pesar de que pesos pesados del partido como Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE entre 2017 y 2022 y ahora delegada del Gobierno en el Principado de Asturias, ha instado a Ferraz a dar este paso porque se trata de «violencia contra las mujeres».

Bronca en la presentación del libro

En un comunicado, la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha criticado también que desde la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) se diera «difusión», durante el programa 'Mas Noche de Análisis', de Canal Sur, al libro 'Esto no existe: las denuncias falsas en la violencia de género', escrito por Soto Ivars. Su presentación el pasado jueves derivó en una agria bronca debido a que un grupo de mujeres se concentró en la recepción de la biblioteca para atacar al autor, lo que obligó a intervenir a la Policía.

Olga Manzano ha criticado que Juan Soto Ivars, con su libro 'Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género', «cuestiona permanentemente a las víctimas del terrorismo machista» y, de esta manera, «alimenta el discurso de la extrema derecha» contra las mujeres y sus derechos reconocidos por ley. Ha acusado a Juanma Moreno de «connivencia» con las ideas de Ivars al dar cabida a su libro «en prime time» en la cadena pública.

«Le dieron foco y hasta silla de tertuliano», ha lamentado Manzano, que ha cuestionado la «legitimidad de Moreno Bonilla y de su consejera de Igualdad, Dolores López, para reivindicar la lucha contra la violencia de género». Esta consejera se desmarcó de la Consejería de Cultura, que permitió la presentación del libro en aras de la libertad de expresión, y aseguró que debía haberse organizado en otro espacio privado.

El PSOE avanza que va a presentar una queja ante la RTVA porque «dieron una silla de tertuliano» a Juan Soto Ivars

«Mentira, hipocresía y cinismo puro», resumió la representante socialista de Igualdad que, sin embargo, no ha expresado ninguna crítica hacia Paco Salazar o el edil de Torremolinos Antonio Navarro tras la apertura de una investigacion de la Fiscalía contra él por acosar sexualmente a otra militante.

Olga Manzano ha subrayado que «en Andalucía decimos basta, exigimos responsabilidades» e incluso ha reclamado la reprobación de la consejera de Igualdad «por permitir esta deriva intolerable del negacionismo machista». «Cuando un gobierno abre la puerta al negacionismo, abre la puerta también a la violencia», ha advertido. Avanza también que su partido presentará una queja ante este órgano de control de la RTVA «por la vulneración de la obligación legal de favorecer la erradicación de la violencia de género, justo lo contrario» de lo que se hizo en el programa 'Mas Noche de Análisis', «dando voz y respaldando las tesis, sin rigor ni datos, de negacionistas de la violencia contra las mujeres».