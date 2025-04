¿Cuándo son los próximos puentes en Andalucía hasta final de año?

Cada año hay marcados en el calendario diversos días festivos, ya sean nacionales, autonómicos o locales, que puede llegar a determinar unas vacaciones de varios días seguidos, si podemos unir algunos. Con la vuelta al trabajo en septiembre y el fin del descanso estival, es conveniente ir viendo qué posibilidades existen para poder descansar algo más hasta final de año.

Los festivos vienen regulados en la Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras el pasado 15 de agosto, festivo nacional por la celebración de la Asunción de la Virgen, ¿cuándo se podrá disfrutar de nuevo de un descanso largo?

En septiembre desafortunadamente no hay posibilidades, pues no hay festivos a los que poderse acoger para disfrutar un puente. No obstante, una vez pasado este mes se abre un calendario extenso de días a valorar si quieres pedirte algunos días libres en tu empresa.

Para octubre tenemos cerca del ecuador del mes la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre. Este año cae en un lugar favorable en la semana puesto que será jueves, con lo que si alguien quisiera descansar un puente largo tendría opciones al cogerse el viernes 13 de octubre, y disfrutar así de cuatro días.

Solo habrá que esperar veinte días para llegar hasta otro festivo nacional, el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. En este caso, cae en miércoles en el calendario, por lo que a menos que se pueda habrá que pedir dos días para poder descansar hasta un total de cinco días. O bien, lunes y martes o jueves y viernes. Sería casi una semana a plantear en tu oficina, por lo que tendrías que ver qué posibilidades tienes.

Pero el llamado 'mega puente' viene en el mes de diciembre. En 2023 hay una carambola sensacional para quienes quieran aprovechar la oportunidad e ir reservando algún vuelo o planeando alguna actividad. En este sentido, el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, cae en miércoles. Dicho festivo viene acompañado de otro bastante seguido, el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, que será viernes. Por lo que quien pueda pedirse un día deberá pensar ya en ese jueves 7 de diciembre para poder hacer una buena escapada de cinco días. Se trataría de una afortunada fecha en el calendario a tener en cuenta. No obstante, aquellos que no puedan optar por ese día libre podrán aprovechar un fin de semana largo de tres días al enlazar el festivo de la Inmaculada con el sábado y domingo.

Entrados ya en la Navidad, el día 25 de diciembre cae en lunes este año, por lo que será un fin de semana largo para poder disfrutar con la familia y los regalos de Papá Noel, antes de volver al trabajo a partir del martes 26 de diciembre, los que no tengan vacaciones durante esas fechas.