Estas son las provincias de Andalucía que tendrán puente la próxima semana

Este sábado, 1 de noviembre, es festivo en toda España por el Día de Todos los Santos, una de las nueve festividades nacionales del calendario laboral. Con lo cual, al tratarse de una fiesta de carácter estatal, se celebra en todas ... las localidades españolas, sin excepciones.

Este 2025, la fecha cae en sábado, por lo que no se traslada al lunes ni supone un puente para la mayoría de trabajadores. Tampoco afecta al calendario escolar, de modo que los estudiantes tendrán un fin de semana normal. No obstante, en algunas provincias de Andalucía, el lunes 3 de noviembre sí será festivo, lo que permitirá disfrutar de un puente en este inicio de mes.

¿Qué provincias de Andalucía tendrán puente la próxima semana?

Y es que cada provincia andaluza cuenta con la posibilidad de designar determinados días no lectivos dentro del calendario escolar. Estas jornadas son acordadas por las delegaciones territoriales de Educación y permiten adaptar el calendario para que todos los centros educativos de una misma provincia compartan los mismos días no lectivos, garantizando la uniformidad en el calendario escolar.

Gracias a esta organización, en las provincias de Córdoba, Granada y Almería, el lunes 3 de noviembre ha sido fijado como día no lectivo, lo que permitirá a los estudiantes disfrutar de un puente tras el festivo nacional del Día de Todos los Santos. Más días de fiesta tendrán los estudiantes de centros almerienses, ya que en esta provincia el viernes 31 de octubre también ha sido designado como día no lectivo. En cambio, en el resto de provincias de Andalucía (Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y Jaén), las clases se retomarán con normalidad tras el fin de semana.