Universitarios andaluces en Madrid crean un chat: 'Provincianos en la capitá'

Los miles de jóvenes andaluces que se marchan cada año fuera para trabajar están casi siempre en contacto. Se comunican antes de llegar para buscar alojamiento y, una vez allí, para todo tipo de cuestiones. Son muchos los grupos de WhatsApp que se han ... creado para intercambiar estas y otras cuestiones. Y que además les sirven de acompañamiento cuando salen de su tierra y llegan a una ciudad desconocida.

Uno de esos grupos es el de 'Provincianos en la capitá', creado hace ya bastantes años por Álvaro Ferraro de la Puerta, un sevillano nacido en 1995 que se marchó a Madrid en el año 2013 a estudiar y que decidió ponerlo en marcha para verse de vez en cuando con el resto de compañeros sevillanos que también habían aterrizado en aquella ciudad.

La idea de creación de ese grupo era inicialmente esa. Sin embargo, doce años después ese grupo tiene más de 1.000 miembros y está ya 'petado'. No puede entrar ni uno más. Pero además se ha convertido en algo bien distinto del motivo para el que se puso en marcha.

«Avisábamos cuando íbamos y veníamos en coche. También lo creamos para pasarnos contactos de electricistas, fontaneros o limpiadoras«. Y así fue entrando cada vez más gente. Hasta el punto de que ya no pueden entrar más.

De hecho el administrador del grupo recibe todos los meses peticiones de otros jóvenes que quieren entrar a formar parte de ese canal de comunicación. «Si cobrase un euro por cada uno que entra sería rico», bromea este joven que ha estudiado la carrera en Madrid y ahora se dedica emprender.

Se venden motos

En ese y otros grupos posteriores que se han creado con gente más joven que se encuentran en la misma situación se puede encontrar de todo. Se venden billetes de tren, muebles para los que llegan, motos y coches, se alquilan habitaciones en apartamentos disponibles, recomendaciones de talleres o incluso ofertas de empleo.

Hay hasta relaciones públicas de las discotecas que anuncian fiestas cuando se va acercando el fin de semana. «Ya no cabe más gente», comenta otro miembro del chat de andaluces. Es uno de esos miles de jóvenes que se marchó a Madrid en busca de oportunidades.

Según dice, de su grupo de amigos, el 80 por ciento lo hizo y se marchó para encontrar un trabajo porque hay más ofertas y mejores sueldos. Aunque todos buscan volver porque la «calidad de vida» de Sevilla no la tiene Madrid. No siempre lo tienen fácil y muchos deben «bajar un peldaño laboralmente». Mientras eso llega y tienen la oportunidad del retorno, se apañan con esos grupos que también sirven para estar en contacto y hacer quedadas o contar los días de descuento para el próximo puente.