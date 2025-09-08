Suscríbete a
Universitarios andaluces en Madrid crean un chat: 'Provincianos en la capitá'

Hay más de mil integrantes y lista de espera para entrar. Billetes de tren, coche para volver, alojamiento y hasta ofertas de empleo. Es una de las vías de comunicación para los que se han marchado

Uno de cada cuatro egresados de la Escuela de Ingenieros de Sevilla está fuera a los cinco años de acabar

Uno de los grupos de WhatsApp de andaluces en Madrid
Uno de los grupos de WhatsApp de andaluces en Madrid ABC
Mercedes Benítez

Los miles de jóvenes andaluces que se marchan cada año fuera para trabajar están casi siempre en contacto. Se comunican antes de llegar para buscar alojamiento y, una vez allí, para todo tipo de cuestiones. Son muchos los grupos de WhatsApp que se han ... creado para intercambiar estas y otras cuestiones. Y que además les sirven de acompañamiento cuando salen de su tierra y llegan a una ciudad desconocida.

