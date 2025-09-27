Prohibido grabar, hacer fotos o llevar pancartas en el Parlamento de Andalucía

Hasta hace poco era muy habitual encontrarse en la tribuna de invitados del Parlamento de Andalucía pancartas, fotos e incluso abucheos que muchas veces perturbaban el orden de los plenos y otras resultaban incómodos.

Era habitual que colectivos descontentos con algún tema acudiesen a las ... Cinco Llagas y montaran una especie de manifestación en la tribuna de invitados. Lo hacían habitualmente cuando comparecía el consejero de turno o incluso el presidente de la Junta de Andalucía para llamar la atención de su problema y lograr tener difusión de lo que les ocurría.

Eso ya es historia. No volverá a ocurrir porque el Parlamento ha estrenado una nueva normativa que endurece los requisitos de acceso y prohíbe terminante grabar, hacer fotos y exhibir pancartas. Y todo bajo advertencia de que puede ser delito.

Las reglas nuevas se han estrenado en el Parlamento andaluz en el periodo de sesiones que comenzó a primeros de septiembre. De hecho en la garita de acceso hay un papel que se entrega a los invitados donde se explican detalladamente esas normas que endurecen los requisitos para entrar y sobre todo dejan muy claro que hay que guardar las formas. «Debe respetar las normas», se advierte a los invitados en la nota informativa que hay a la entrada.

Así la nueva normativa deja muy claro que no está permitido hacer fotografías ni vídeos en el interior del salón de plenos. Y se recuerda que las personas interesadas en algún debate pueden obtenerlo en la mediateca del Parlamento, accesible a través de la página web del Parlamento.

Tampoco se puede hacer ningún gesto de aprobación o desaprobación, tales como gritos aplausos o abucheos. Eso significa que no se puede protestar como ha ocurrido anteriormente en muchas ocasiones.

En sus asientos

Igualmente tampoco se puede está mostrar ningún panfleto, cartulina, pancarta u objetos similares Asimismo, no se permiten las prendas de vestir con mensajes expresivos de aprobación o desaprobación. Eso significa que no se podrán llevar camisetas con proclamas de protestas como se hacía habitualmente.

El reglamento establece que personas invitadas deben permanecer en la tribuna. No se puede acceder ni a la zona de diputados y diputadas ni a los pasillos del Salón de Plenos.

El reglamento establece además que incumplir estas normas podría ser incluso delito. De hecho el artículo 107 deja claro que es el presidente del Parlamento el que debe velar por el mantenimiento del orden en las tribunas y que quienes lo perturben serán expulsados inmediatamente de la cámara.

En este caso el reglamento establece muy claramente que las personas que incumplan las reglas «serán inmediatamente expulsados de las dependencias del Parlamento por indicación de la presidencia, que ordenará cuando lo estime conveniente que los servicios de seguridad de la cámara levanten las oportunas diligencias por si los actos pudieran ser constitutivos de delitos o falta».

Tranquilidad

Esas normas ya han empezado a funcionar. Y en los plenos del nuevo período de sesiones ya no se han visto camisetas de protestas ni pancartas. La tribuna de invitados sólo estaba ocupada por los que estaban acreditados sin que se haya perturbado el orden.

Igual que ha ocurrido con la sala de prensa, que ya no pueden usar más que los grupos parlamentarios y los periodistas. Por eso la portavoz del PSOE, María Márquez, dio la habitual rueda de prensa que los grupos celebran los miércoles, en uno de los patios de Las Cinco Llagas. Así pudo comparecer ante los medios de comunicación rodeada de representantes de la comunidad educativa que ahora no pueden entrar en la sala de prensa.

Ya hay algún ayuntamiento andaluz que se ha interesado por conocer cómo es exactamente ese nuevo reglamento que impide que las protestas ciudadanas revienten los plenos a los gobernantes.