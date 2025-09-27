Suscríbete a
ABC Premium

Prohibido grabar, hacer fotos o llevar pancartas en el Parlamento de Andalucía

La cámara autonómica endurece las normas para invitados para evitar las protestas que se producían en los plenos. Incumplirlas puede ser delito

El Parlamento andaluz prohibirá a los invitados usar el móvil y protestar durante los plenos

Imágenes como esta no volverán a repetirse en el Parlamento andaluz
Imágenes como esta no volverán a repetirse en el Parlamento andaluz abc
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hasta hace poco era muy habitual encontrarse en la tribuna de invitados del Parlamento de Andalucía pancartas, fotos e incluso abucheos que muchas veces perturbaban el orden de los plenos y otras resultaban incómodos.

Era habitual que colectivos descontentos con algún tema acudiesen a las ... Cinco Llagas y montaran una especie de manifestación en la tribuna de invitados. Lo hacían habitualmente cuando comparecía el consejero de turno o incluso el presidente de la Junta de Andalucía para llamar la atención de su problema y lograr tener difusión de lo que les ocurría.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app