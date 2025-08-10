Más problemas con el tren en Andalucía: una catenaria rota deja tirado a un Media Distancia en Huelva

Los problemas del transporte por ferrocarril en Andalucía no le dan un respiro a quienes visitan Andalucía por vacaciones o a quienes lo usan para labores cotidianas.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este domingo a través de su cuenta de X, antes Twitter, de que «está interrumpida la circulación entre Niebla y La Palma del Condado por una falta de tensión en la catenaria».

Ante esta nueva avería que afecta a los viajeros en la provincia de Huelva, Adif ha decidido establecer «un plan alternativo de transporte por carretera entre La Palma del Condado y Huelva para trenes de Media Distancia», tal y como indica la citada entidad en sus redes sociales.

Llueve sobre mojado aunque sea agosto. Y la campaña 'Disculpen las mejoras' que ha puesto en marcha el Gobierno para tratar de calmar los ánimos de los afectados por las disfunciones del servicio ferroviario suenan a una broma pesada.

Solo hay que echar la vista a unos días atrás: a comienzos de esta semana que hoy acaba (el pasado martes en concreto), Renfe informó de que quedaba suspendida la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Majarabique y Sevilla debido a una incidencia en la infraestructura, lo que afectó a servicios que tenían como destino la capital andaluza, Madrid, Huelva o Córdoba.

Unos días antes, y en plena operación salida de las vacaciones de agosto, un desajuste en el sistema de electrificación de las vías causó demoras de importancia en los trenes de Alta Velocidad que partían desde Santa Justa de Sevilla en dirección a Cataluña y Málaga.

La situación está colmando el vaso de la paciencia de los usuarios, muchos de los cuales han dejado de ver en el ferrocarril, y en especial de el AVE, un medio de comunicación fiable -lo de la puntualidad ya mueve casi a la risa-.

Cambios de hábitos

De hecho, las agencias de viaje están percibiendo con nitidez que el maltrecho funcionamiento de la comunicación en tren está provocando un cambio considerable en el modo en el que los viajeros, y en especial los veraneantes y turistas, planifican su viaje. Un ejemplo: ya es raro que alguien compre un billete del AVE desde Sevilla, Málaga o Córdoba para desplazarse a Madrid la misma mañana del día en el que, por la tarde, sale su avión desde Barajas con un destino internacional.

La opción que gana peso, y en vista de los problemas del servicio ferroviario, es desplazarse desde Andalucía en tren a Madrid la noche antes de la jornada en la que parta el vuelo. Para asegurarse que uno llega a tiempo a la ventanilla de la facturación del aeropuerto en caso de los trabajos de 'mejora' del servicio provoquen el enésimo retraso.