Más problemas en la Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla con retrasos de hasta media hora

Las demoras se han debido a una avería en los trenes de Iryo

Más problemas para el transporte en tren. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado a última de la tarde de este miércoles de nuevas disfunciones en el servicio que han afectado a los trenes de alta velocidad que circulaban al final de la jornada entre Madrid y Sevilla.

En concreto, una avería en dos convoyes de la empresa Iryo ha provocado retrasos de hasta media hora en los trayectos operados por trenes de alta velocidad entre las capitales de España y de Andalucía», de acuerdo a la información facilitada por Adif en su cuenta de 'X'.

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada se encuentran detenidos en estaciones por una incidencia que afecta a la señalización en Bifurcación Málaga.

Se está trabajando para solventarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) September 24, 2025

«Una incidencia en los equipos de a bordo de dos trenes Iryo están causando retrasos medios de 30 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Sevilla», ha señalado el gestor de infraestructuras ferroviarias en sus redes sociales.

En concreto, y según han explicado fuentes de Adif, los retrasos están siendo provocados por dos trenes que circulaban a menor velocidad de la que deberían.

Poco antes de las 21.00 horas, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha indicado que la incidencia ha sido solventada.

Los problemas de este miércoles suponen un episodio más de los múltiples de este tipo que se llevan registrando en la línea férrea Madrid-Sevilla en los últimos meses.