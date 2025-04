Mercedes Benítez: «Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros»

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora en plena polémica por sus declaraciones sobre la sentencia de Alves que ha tenido que rectificar, también fue todopoderosa en la Junta de Andalucía donde, tras la cartera de Salud, se ... hizo cargo de la de Hacienda, la que manejaba los dineros de la Junta.

Pues bien, los recortes de sueldo que se aplicaron al resto de personal en tiempos de crisis dentro de un plan de ajuste financiero no llegaron al departamento de Salud cuando Montero era consejera ni al entramado de agencias y fundaciones sanitarias y, por tanto, cobraron más de la cuenta. Fue algo de lo que la Intervención de la Junta de Andalucía se dio cuenta poco después, aunque ya cuando Montero no estaba en Salud, sino que era consejera de Hacienda.

Por eso cuando el órgano fiscalizador de la Junta advirtió de la existencia de un «posible menoscabo de fondos públicos» y pidió la apertura de una investigación y unas diligencias fue Montero la destinataria de esas alertas. Sin embargo la número uno del PSOE-A obvió esas alertas y no vio responsabilidad en la gestión del dinero del que ella era máxima responsable y que podía haberse salpicado por la gestión de su etapa anterior.

Y no sólo no hizo nada por evitarlo, sino que se autoindultó evitando que el caso llegara a más y derivara en alguna responsabilidad contable. Quien sabe si a otro posible caso como el de los ERE, que tantos quebraderos de cabeza le ha dado al PSOE aunque ahora quieran borrarlo. Al fin y al cabo a veces no es tan difícil mirar para otro lado o cambiar de criterio como ha hecho con sus polémicas declaraciones sobre la presunción de inocencia. Como decía Groucho Marx: estos son mis principios. si no le gustan tengo otros.