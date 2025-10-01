La previsión de la Aemet en Andalucía: vuelve el calor tras las últimas lluvias Las precipitaciones se reducen a chubascos aislados en sierras y litoral, mientras las máximas repuntan hasta los 30 grados en Sevilla y Córdoba

Tras un arranque de semana marcado por la inestabilidad y las tormentas que obligaron a activar avisos amarillos en varias provincias, Andalucía despide este martes las lluvias generalizadas y avanza hacia un escenario más estable. La Aemet prevé para hoy intervalos de cielos nubosos, con chubascos ya muy ocasionales y dispersos.

Las precipitaciones serán poco probables en la mayor parte de la comunidad, aunque no se descartan durante la tarde en zonas de sierra del interior oriental. La tendencia dominante será la mejoría, con más claros conforme avance la jornada.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, manteniéndose por debajo de los 20 grados en toda Andalucía, mientras que las máximas subirán de manera generalizada. Sevilla y Córdoba alcanzarán los 30 grados, consolidando un ambiente más cálido tras varios días de tiempo plenamente otoñal.

En cuanto al viento, predominarán las brisas flojas a moderadas de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz. En el resto de la comunidad, los vientos serán flojos variables, con algún refuerzo de componente sur en las horas centrales del día.

Con este repunte térmico y la ausencia de fenómenos adversos significativos, la comunidad encara los primeros días de octubre bajo una sensación de transición: las lluvias se retiran tras el episodio borrascoso del inicio de semana y el ambiente vuelve a estabilizarse, recordando que aún queda margen para jornadas casi veraniegas en el sur peninsular.

