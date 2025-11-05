Suscríbete a
ABC Premium

avance digital

El presupuesto de ciberseguridad de la Junta de Andalucía sube un 61% en 2026

El consejero Jorge Paradela señala en Málaga que el desembolso crecerá hasta los 21 millones de eurosd

Andalucía usa la IA menos que la media nacional y la mitad que Madrid

El consejero Jorge Paradela
El consejero Jorge Paradela ABC
R. A.

R. A.

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presupuesto andaluz destinado a ciberseguridad contará con 21 millones de euros en 2026, lo que supone un incremento de un 61% respecto a 2025. El dato lo ha aportado el consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital ... de Andalucía, Jorge Paradela, en el acto de inauguración del nuevo Laboratorio Global de Evaluación de Ciberseguridad de Productos Eléctricos, Electrónicos y Semiconductores de la empresa Dekra, en Málaga, donde ha incidido en que «el Gobierno de Andalucía apuesta decididamente por la ciberseguridad y por la construcción de esa confianza digital en el ámbito público y privado».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app