Juanma Moreno a Inma Nieto: «Usted mintió cuando dijo que se habían borrado mamografías»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado este miércoles a la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, de haber mentido por acusar a la Junta de haber borrado imágenes de las mamografías. Tras el decreto de la Fiscalía de Sevilla ... que ha archivado la falsa denuncia del supuesto borrado de imágenes porque no hubo manipulación ni delito, Juanma Moreno ha sido claro: «Usted mintió, pida perdón», le ha dicho.

Durante la sesión de control en el Parlamento de Andalucía, el jefe del Ejecutivo andaluz ha dicho que la izquierda «falta permanentemente a la verdad» y se dedica a «calumniar» y ha puesto en duda el trabajo de cientos de profesionales con sus acusaciones sobre la falsa manipulación de las mamografías. «Llegó a decir, ya dirán los tribunales lo que ha pasado. Ya han hablado los tribunales y se han quedado sin argumentos», ha dicho el presidente de la Junta recordando que los historiales médicos de los pacientes se mantienen íntegros.

Por ello ha reclamado a la portavoz de izquierda que pida perdón y ha dicho que es «indigno» del Parlamento. En este sentido, ha recalcado que su formación política «calla y mira para otro lado» con la corrupción que se está produciendo en España. «Sumar se ha comportado como un elemento cómplice. No son capaces de detener la corrupción», les ha dicho pidiendo que rompan con el Gobierno de España.

Además le ha dicho que «no tiene sentido», venir al Parlamento a dar lecciones de honestidad y ha insistido en que las mujeres «no tienen culpa de su manipulación y su mentira».

Antifraude

Además el presidente andaluz ha dicho que la Junta «actúa protegiendo a la sociedad andaluza contra la corrupción».Durante la sesión de control parlamentario donde a una pregunta de Adelante Andalucía sobre la honestidad y la corrupción el jefe del Ejecutivo andaluz ha explicado algunas de las medidas que se han puesto en marcha como la ley de lucha contra el fraude, que no existía con un gobierno anterior, la Oficina Andaluza contra el problema y la corrupción. No hay independencia funcional y adscrita al Parlamento.

Y se han puesto en marcha otras medidas como la regulación de los altos cargos del personal de confianza o el plan de medida antifraude.

Pero además Juanma Moreno ha acusado al portavoz de Adelante Andalucía de convertir su «minigrupo en una factoría de mentiras y de bulos» con la única finalidad de derribar al Gobierno «cueste lo que cueste».