Juanma Moreno a Inma Nieto: «Usted mintió cuando dijo que se habían borrado mamografías»

Acusa a la izquierda de convertirse en «una factoría de mentiras y de bulos» y pide a Por Andalucía que se disculpe tras el archivo de la Fiscalía

El presidente de la Junta ,Juanma Moreno con Antonio Sanz, Rocío Díaz y Toni Martín en el Parlamento Raúl doblado
Mercedes Benítez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado este miércoles a la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, de haber mentido por acusar a la Junta de haber borrado imágenes de las mamografías. Tras el decreto de la Fiscalía de Sevilla ... que ha archivado la falsa denuncia del supuesto borrado de imágenes porque no hubo manipulación ni delito, Juanma Moreno ha sido claro: «Usted mintió, pida perdón», le ha dicho.

