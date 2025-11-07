Suscríbete a
La TVE entrevista como médica a una cocinera de un hospital de Sevilla para criticar a Juanma Moreno por los cribados de cáncer

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha denunciado a la también liberada sindical de UGT por revelación de secretos, usurpación de funciones públicas o injurias y calumnias

María del Mar Suárez, reconvertida en auxiliar administrativa en 2021, habla como «sanitaria» en el programa 'Mañaneros' y vestida con una bata blanca

Los sindicatos profesionales del SAS dan la espalda a las Mareas Blancas y se borran de su manifestación contra Juanma Moreno

María del Mar Suárez, durante la entrevista concedida a Javier Ruiz en el programa 'Mañaneros 360' de La 1 abc
Antonio R. Vega

Se llama María del Mar Suárez Rodríguez. Es auxiliar administrativa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla y entre 1998 y 2021, durante 23 años, ha trabajado como cocinera en el mismo centro. Actualmente es liberada ... sindical de UGT. No es médico ni ocupa ningún puesto como profesional sanitaria, pero habló como si lo fuera en una entrevista emitida el pasado 22 de octubre por el programa 'Mañaneros 360' de La 1, la principal cadena de la RTVE, para criticar al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) por la gestión de la crisis del cribado de cáncer de mama. Los retrasos y fallos de comunicación en el diagnóstico han afectado a 2.317 mujeres en toda Andalucía, de las que el 90% son pacientes del referido hospital sevillano.

