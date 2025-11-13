Suscríbete a
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

Juanma Moreno reta a Pedro Sánchez a debatir con él en Andalucía

Recrimina al presidente del Gobierno por hacer oposición contra Andalucía desde el Congreso. «Si quiere hablar de Andalucía que venga», ha dicho

Pedro Sánchez vuelve a hacer oposición a la Junta de Andalucía desde el Congreso de los Diputados

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

JUanma Moreno en el pleno
JUanma Moreno en el pleno Manjuel Olmedo
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha retado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a debatir con él en la cámara andaluza ya que se dedica a hacer oposición desde el Congreso de los Diputados en referencia a lo ocurrido ... el pasado miércoles en Madrid cuando el jefe del ejecutivo nacional se dedicó a arremeter contra la Junta de Andalucía.

