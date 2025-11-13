Juanma Moreno reta a Pedro Sánchez a debatir con él en Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha retado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a debatir con él en la cámara andaluza ya que se dedica a hacer oposición desde el Congreso de los Diputados en referencia a lo ocurrido ... el pasado miércoles en Madrid cuando el jefe del ejecutivo nacional se dedicó a arremeter contra la Junta de Andalucía.

A su llegada a la cámara, Juanma Moreno, que este jueves se somete a las pregunta orales, se ha mostrado «sorprendido» porque desde el Congreso, desde las Cortes Generales, se haga oposición oposición a los presidentes de comunidad autónoma. Por eso le ha retado a venir a la cámara andaluza, al debate de la comunidad que tendrá lugar en las próximas semanas, antes de que acabe el año.

«Yo le pediría a Sánchez que a lo largo de estas próximas semanas vamos a tener el debate del Estado de la Comunidad en Andalucía. Y ya que él no hace el debate del Estado de la Nación, estoy seguro que podríamos llegar a un acuerdo en la mesa del Parlamento para posibilitar que el señor Sánchez venga al debate del Estado de la Comunidad a debatir conmigo sobre los asuntos de Andalucía, pero con realidad, con rigor y con seriedad» ha dicho el presidente andaluz.

En este sentido Juanma Moreno ha recordado que, como tienen mayoría en la mesa, están dipuestos a posibilitar que «el señor y el presidente del Gobierno de España venga a debatir con nosotros sobre Andalucía».

«Si realmente tanto le interesa a Andalucía, que venga a Andalucía y debata con nosotros aquí. Porque es que no tiene ningún sentido que diga mentiras y las diga desde las Cortes. Yo creo que el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España tienen problemas muy serios a los que debería dar respuesta al señor Sánchez y no dedicarse a calumniar a los presidentes autonómicos de las Cortes Generales, algo que la verdad que nunca han hecho», ha recalcado.

Luego durante su intervención en el pleno Juanma Moreno ha recordado que ha tenido que llegar su gobierno «para reconstruir» la sanidad y se ha referido al tema de los cribados recordando que se ha creado una comisión de seguimiento.