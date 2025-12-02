Suscríbete a
ABC Premium

educación

PP-A y Vox rechazan en el Parlamento tramitar una ley del PSOE-A para bajar ratios de alumnos

Proponía «ratios máximas de alumnado por grupo» de 18 por aula en Educación Infantil y Primaria

La diputada del PSOE-A Susana Rivas interviene en el Pleno del Parlamento andaluz.
La diputada del PSOE-A Susana Rivas interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. joaquín corchero (ep)

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este martes, con los votos del PP-A y Vox, tomar en consideración la proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, presentada por el ... Grupo Socialista, que ha recibido los apoyos de Por Andalucía y Adelante Andalucía, que perseguía entre sus objetivos la reducción de la ratio de alumnos por aula, y que contaba con el posicionamiento contrario del Consejo de Gobierno para su tramitación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app